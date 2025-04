Napoli, Conte saccheggia ADL: firma insieme a lui

Il Napoli continua a sognare in grande per lo Scudetto, ma nel frattempo tiene banco il futuro di Antonio Conte. Svolta decisiva per la firma del calciatore azzurro, cosa c’è di vero

Novità importanti per il futuro di Antonio Conte, ma ora l’ultima parola spetterà proprio all’allenatore del Napoli. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile: firma subito insieme a lui in vista della prossima stagione.

Il futuro di Antonio Conte è diventato l’argomento principale in casa Napoli. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di blindarlo per le prossime stagioni, ma dovrà sfidare le big della Serie A. Attualmente l’allenatore azzurro continua a cullare il sogno Scudetto per ridare entusiasmo alla squadra azzurra. Milan e Juventus sono sulle sue tracce ormai da tempo per ambire a grandi palcoscenici: un giocatore azzurro lo può seguire subito nella sua prossima avventura.

Napoli, la nuova firma in Serie A: la mossa a sorpresa

La dirigenza partenopea cercherà di allestire una rosa competitiva per accontentare Antonio Conte. I discorsi saranno rinviati al termine della stagione per puntare in alto, ecco la novità per il calciatore azzurro.

Come riportato da notiziemilan, Frank Anguissa potrebbe cambiare aria insieme all’allenatore del Napoli. Tornato in campo da titolare, il centrocampista del Napoli dovrà valutare il suo futuro insieme al ds Manna e al presidente De Laurentiis. Arrivato in sordina dal Fulham, ha conquistato tutti con prestazioni importanti ai tempi di Spalletti. Una crescita esponenziale contribuendo anche allo Scudetto con Osimhen e Kvara: ora circolano diverse voci sul suo addio, Conte lo può trascinare insieme a lui.

Anguissa ha trascinato sempre il Napoli cercando di essere presente nelle due fasi di gioco. Il centrocampista azzurro dovrà prendere la miglior decisione possibile: ecco la mossa a sorpresa per puntare in alto insieme ad Antonio Conte.

L’allenatore azzurro è molto concentrato per ambire a grandi palcoscenici, ma il suo futuro è sempre in bilico. Le big della Serie A continuano a fargli la corte da settimane, ma il presidente De Laurentiis cercherà di blindarlo almeno per un’altra stagione. Anguissa potrebbe seguirlo subito nella sua prossima avventura, ma tutto si deciderà soltanto al termine del campionato. Il Napoli sogna di vincere lo Scudetto, ma l’Inter non molla la presa: sarà un testa a testa affascinante fino alla fine. Una nuova idea di calciomercato che vedrà protagonista il club partenopeo.