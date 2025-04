Napoli, altro affare in Premier: regalo per convincere Conte

Il Napoli continua a lavorare in chiave calciomercato ed ha messo gli occhi ancora una volta in Premier League per un altro colpo che potrebbe essere molto gradito per Antonio Conte. Si tratta di un profilo che può convincere il tecnico a restare.

Gli azzurri in sede di calciomercato stanno continuando ad operare senza sosta per programmare il loro futuro. In tal senso, sono davvero tanti gli aspetti da tenere in considerazione e da valutare, dal momento che molto dipenderà anche da quello che succederà in panchina. Antonio Conte, infatti, allo stato attuale delle cose, continua ad essere al centro di tante voci che lo vogliono nel mirino di diverse big della Serie A. Dalla Juventus, il suo vecchio amore, fino ad arrivare al Milan, che proprio un anno fa gli aveva preferito Paulo Fonseca.

Giovanni Manna, però, è consapevole del fatto che questa squadra così com’è, ancor di più se si dovesse centrare, come pare, l’obiettivo Champions League, non basta ed occorrono innesti un po’ in ogni zona di campo. In tal senso, i riflettori tornano ad essere puntati sulla Premier League, campionato dal quale può arrivare un altro rinforzo a dir poco gradito ad Antonio Conte. E che potrebbe essere, chissà, anche un argomento valido per spingere il tecnico verso la permanenza.

Nuovo regalo dalla Premier per Conte: il Napoli si muove

Ovviamente sono tanti i profili che Giovanni Manna sta seguendo in giro per l’Europa, dal momento che non c’è tempo da perdere da questo punto di vista. In tal senso, stando a quanto raccontato da Rudy Galetti, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo account X, il Napoli sta continuando a seguire con vivo interesse il profilo di Kiwior, polacco di proprietà dell’Arsenal che sta continuando a trovare poco spazio a Londra. Per questo in estate saluterà ed i Gunners hanno già deciso il prezzo.

I Gunners lo valutano circa 20 milioni di euro ma, vista la situazione, potrebbero accontentarsi anche di una cifra leggermente più bassa dal momento che hanno messo già in conto, a quanto pare, una minusvalenza da mettere a bilancio. Il Napoli lo vuole fortemente e completerebbe con una pedina di alto profilo la linea di difesa. Troppo poco lo spazio all’Arsenal per un giocatore che allo Spezia ha dimostrato di essere di alto profilo. Basti pensare che anche Calafiori sta giocando poco.

Oltre al Napoli, però, che comunque ha acquisito da tempo una posizione di vantaggio, bisogna registrare nei confronti di Kiwior l’interessamento anche del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.