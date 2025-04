Napoli: colpo dal Bologna, lo consiglia l’ex azzurro

I partenopei sono al lavoro per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. E un ex calciatore degli azzurri consiglia una operazione

È un Napoli che deve muoversi per blindare il proprio tecnico. Secondo le ultime informazioni, c’è sempre più insofferenza da parte di Antonio Conte. Il tecnico leccese si aspettava un calciomercato differente e per questo motivo tocca al direttore sportivo Manna andare ad individuare dei calciatori in grado di alzare ancora di più la qualità e convincere l’allenatore a sposare ancora il progetto azzurro. Non è un compito semplice considerato il fatto che parliamo di operazioni difficili da portare a termine, ma comunque la dirigenza si sta muovendo.

E non è da escludere che nelle prossime settimane Manna possa seguire il consiglio di un ex napoletano come Renato Olive. Intercettato dai microfoni di Radio 1 Station, il centrocampista, che in passato ha vestito la maglia azzurra e quella del Bologna, si è soffermato su un calciatore attualmente nelle fila dei felsinei che potrebbe fare molto bene alla corte di Conte. Per il momento è una semplice ipotesi e vedremo se in futuro si trasformerà qualcosa in più.

Calciomercato Napoli: affare con il Bologna, i dettagli

Il Bologna in questa stagione sta facendo davvero molto bene. Italiano, nome che ADL segue da tempo, è riuscito nel giro di poco tempo a lottare per il quarto posto e portare la squadra in finale di Coppa Italia. Un lavoro che non sta assolutamente passando inosservato alle big e soprattutto sta consentendo a diversi giocatori di mettersi in mostra.

Tra loro c’è anche Riccardo Orsolini. L’esterno, dopo anni in cui gli infortuni non gli hanno permesso di trovare continuità, ora finalmente sta riuscendo a dimostrare tutto il talento e a questo punto non possiamo escludere un suo trasferimento in una big durante il prossimo calciomercato. E, secondo quanto riferito da Olive, il suo profilo è perfetto per il Napoli di Antonio Conte.

Bisogna dire che non è assolutamente un nome nuovo per il Napoli. I partenopei seguono Orsolini ormai da tempo e a questo punto non è da escludere che ci possa essere un tentativo da parte di Manna nel prossimo calciomercato. Parliamo di un profilo che piace molto al tecnico leccese e potrebbe rappresentare davvero quel nome ideale per portare l’allenatore a sposare il progetto dei partenopei anche in futuro.