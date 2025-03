Napoli: affare da 40 mln, Manna beffa il Milan

Il direttore sportivo dei partenopei è scatenato sul calciomercato. Nelle prossime settimane potrebbe essere chiuso un altro colpo di livello

Il Napoli non vuole più sbagliare. Dopo i passi falsi commessi la scorsa estate, i partenopei sono già al lavoro per non fare gli stessi errori di gennaio. Per questo motivo Manna si sta muovendo su diversi tavoli con un solo obiettivo: riuscire a trovare i giocatori giusti per fare un salto di qualità importante. Come ormai ben sappiamo, gli azzurri la prossima stagione disputeranno anche la Champions League e quindi c’è bisogno di una rosa ampia.

Stando alle ultime informazioni di Caught Offisde, il Napoli avrebbe messo nel mirino uno dei calciatori più importanti presenti in Premier League. Il suo club lo valuta intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante e non semplice da spendere per i partenopei. Per questo motivo si proverà ad abbassare un po’ il prezzo magari con una formula differente. Intanto, però, l’interesse c’è e bisognerà battere una folta concorrenza per aggiudicarselo.

Calciomercato Napoli: occhi in Premier, i dettagli

Il Napoli in Premier ha piazzato dei colpi sicuramente molto importanti e magari lo continuerà a fare anche in futuro. Nelle ultime settimane, secondo le informazioni a disposizione, i partenopei avrebbero messo nel mirino uno dei talenti del calcio inglese. Il calciatore piace davvero tanto a Manna anche se si tratta di una operazione non semplice da concludere per diversi motivi. Il club azzurro comunque un tentativo lo farà per capire la fattibilità del colpo.

Stando a quanto riferito dall’Inghilterra, il Napoli sarebbe sulle tracce di Ouattara del Bournemouth. Il centrocampista sta impressionando per la sua qualità e squadre come i partenopei e lo stesso Milan hanno messo gli occhi su di lui. Una operazione comunque non semplice da chiudere considerando il fatto che parliamo di una valutazione intorno ai 40 milioni di euro.

Il Napoli è comunque pronto a seguirlo e a fare un tentativo per capire se il colpo Ouattara potrà essere messo a segno nel prossimo calciomercato. Stiamo parlando di un calciatore che si è messo in evidenza in Premier con prestazioni di assoluto livello attirando l’attenzione di diversi club. Per il momento siamo in una fase embrionale e può succedere praticamente di tutto. Ma i partenopei hanno intenzione di rinforzarsi e il centrocampista del Bournemouth è uno di quei giocatori che alzano il livello.