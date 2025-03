Napoli, colpo dalla Capitale: assist della moglie

Il ds Manna sarà protagonista in estate allestendo una rosa di primissimo valore in casa Napoli. Spunta la mossa dalla Capitale: Conte lo vuole a tutti i costi

Una nuova rivoluzione prevista per l’estate per l’ambiente partenopeo. Conte ha richiesto a gran voce nuovi acquisti di livello internazionale: cosa c’è di vero per l’operazione dalla Capitale. Il Napoli vuole sognare in grande con innesti di spessore per competere su più fronti, ecco la novità assoluta per il nuovo colpo.

Un intreccio decisivo in vista della prossima stagione: il presidente De Laurentiis ha intenzione di regalare nuovi affari ad Antonio Conte. Ecco la nuova mossa decisiva dalla Capitale per continuare a sognare in grande. L’allenatore del Napoli ha richiesto nuovi acquisti per competere così su più fronti vista l’imminente qualificazione alla prossima Champions League. Il ds Manna continua a lavorare senza sosta per puntellare la rosa del Napoli con elementi di spessore internazionale.

Napoli, mossa a sorpresa da Roma: cosa c’è di vero

La dirigenza partenopea cercherà di chiudere subito nuovi affari come evidenziato pochi minuti fa. Ecco la nuova indiscrezione di calciomercato per vestire subito la maglia del Napoli: le novità.

Il ds Manna non molla la presa per l’attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni, pronto a fare le valigie in estate. Il Napoli sarà protagonista con nuovi innesti di spessore internazionale: spunta la mossa a sorpresa per il post Kvara. A gennaio è arrivato soltanto Okafor nell’ultimo giorno di mercato per rinforzare il reparto offensivo: ecco l’intreccio decisivo per sognare in grande.

Zaccagni, sposato con l’influencer napoletana Chiara Nasti, potrebbe così pensare di volare nella città partenopea per conoscerla sempre meglio. Il sostegno della moglie potrebbe essere decisivo in tal caso per un nuovo colpo in casa azzurra. Conte verrà accontentato sul fronte calciomercato dopo l’addio a gennaio di Kvara, ma nelle ultime settimane l’allenatore del Napoli è stato accostato a Milan e Juventus.

In estate ci sarà una nuova rivoluzione per le big della Serie A per ambire a grandi palcoscenici. Conte è molto concentrato in questi giorni per superare l’ostacolo Milan tornando subito alla vittoria dopo la sosta Nazionale. Un’altra stagione importante per l’esterno biancoceleste realizzando 10 gol con nove assist vincenti. Come rivelato dal portale laziochannel, Zaccagni potrebbe essere l’obiettivo numero uno per l’attacco del Napoli: il patron Lotito lo valuta intorno ai 25 milioni, ma già in passato non ha voluto negoziare con De Laurentiis.