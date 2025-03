Mercato Napoli, nome nuovo in avanti: 40mln per beffare il Milan

Mercato Napoli, gli azzurri sono pronti a fiondarsi su un nome nuovo per il reparto avanzato ed in tal senso il club potrebbe seriamente mettere sul piatto 40 milioni di euro per bruciare il Milan. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri questa estate dovranno muoversi con cautela e con estremo giudizio. Per quanto si abbiano tante risorse, sono molte anche le pedine di cui ha bisogno questa rosa per essere realmente completa e competitiva. Soprattutto se l’idea è restare in lotta in Serie A provare a fare un percorso virtuoso ed importante anche in Champions League. In tal senso, non si può non partire in questo discorso sul mercato del Napoli dal reparto avanzato, visto che lì serviranno almeno un paio di innesti di alto profilo.

La priorità in senso assoluto è quella di individuare un degno erede di Kvaratskhelia, dal momento che a gennaio è arrivato il solo Noah Okafor che, però, fino a questo momento non ha convinto e non ha praticamente trovato spazio. In tal senso, a quanto pare, il Napoli è pronto a fiondarsi su un nome nuovo per rinforzare il reparto avanzato e si tratta di un calciatore che ha un potenziale enorme. L’affare in questione, non a caso, è da 40 milioni di euro e c’è da fare i conti anche con la concorrenza del Milan.

Mercato Napoli, affare da 40 milioni di euro: bruciato il Milan

Stando a quanto raccontato da CaughtOffside, infatti, il Napoli si sta seguendo con vivo interesse sulle tracce di Dango Ouattara, attaccante esterno dal grande talento nato in Burkina Faso ed attualmente in forza al Bournemouth, in Premier League. E’ un attaccante esterno che predilige giocare sulla corsia di sinistra ma che all’occorrenza, anche se dirottato sul versante opposto, sa fare la differenza. Mancino di piede, per caratteristiche può alternarsi benissimo con David Neres.

Il Bournemouth lo ha prelevato dal Lorient, club di Ligue 1 francese, pagandolo 22 milioni e mezzo circa ed ora per lasciarlo partire chiedono circa 40 milioni di euro. Una cifra importante, ma per un 2002 di questo talento l’investimento può essere davvero ben fatto. In stagione per Ouattara sono arrivati 9 gol tra tutte le competizioni, con anche 4 assist messi a referto. Si tratta di un profilo che potrebbe per davvero fare al caso del Napoli di Antonio Conte.

Avendo una grande facilità di corsa, infatti, Ouattara può essere spostato anche più indietro, da terzino sinistro, e questo fa di lui un calciatore estremamente duttile. Esattamente il tipo di calciatore che piace ad Antonio Conte. Il Napoli studia questo colpo in vista dell’estate. Chissà che non sia Ouattara il sostituto di Kvaratskhelia.