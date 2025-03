Napoli, Conte pronto a sorprendere: tre titolari fatti fuori

In casa Napoli si avvicina il big match contro il Milan ed in tal senso Antonio Conte, come sempre, sembra essere pronto a lasciare tutti di stucco. Tre titolari, infatti, rischiano di restare fuori da una partita tanto importante.

E’ un momento assolutamente cruciale per il Napoli, dal momento che molto del futuro si decide in queste prossime due partite. Si affronterà prima il Milan ed in un secondo momento il Bologna. Due ostacoli non di poco conto da affrontare, ma serve fare bottino pieno per poter continuare ad inseguire con fame l’obiettivo Scudetto. In tal senso, Antonio Conte è pronto a chiedere il massimo ancora una volta ai suoi calciatori e non ha paura di cambiare e di prendere decisioni forti, come ha sempre fatto nella sua carriera.

L’ultimo periodo suona come un campanello d’allarme per usare un eufemismo, dal momento che la squadra ha pericolosamente frenato, perdendo terreno ed anche la vetta, con il sorpasso in maniera inevitabile dell’Inter. Il punto peggiore è stato aggiunto con il pareggio di Venezia e la vittoria dell’Inter sul campo dell’Atalanta, che ha portato il ritardo in classifica a 3 punti. A quanto pare, proprio per invertire la rotta, Antonio Conte è pronto a prendere delle decisioni a dir poco importanti e forti.

Conte cambia faccia al suo Napoli: tre titolari fuori

Con il Milan la partita è a dir poco in salita, dal momento che i rossoneri, al netto delle enormi difficoltà riscontrate in questa stagione, hanno comunque un potenziale importante sparso in ogni zona del campo. In tal senso, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte nonostante il ritorno di David Neres si continuerà con il 4-2-3-1 che diventa all’occorrenza 3-5-2 visto contro il Venezia. Ed in tal senso il primo a partire dalla panchina sarà proprio il brasiliano.

Sulla trequarti, alle spalle di Romelu Lukaku, ci saranno Scott McTominay (un po’ mezzala ed un po’ ala), Giacomo Raspadori e Matteo Politano. In mezzo al campo ci saranno ancora una volta Billy Gilmour e Stanislav Lobotka, con Anguissa che dunque dovrebbe partire ancora dalla panchina. Complici ovviamente anche i vari spostamenti con il Camerun. L’unico vero e proprio ballottaggio che Conte scioglierà solo a ridosso della gara riguarda la difesa.

In tal senso, infatti, si contenderanno una maglia da titolare Spinazzola e Mathias Olivera. Quest’ultimo sarebbe teoricamente il titolare del ruolo, ma dopo gli impegni con l’Uruguay è rientrato a Napoli solo nella giornata di giovedì. Insomma, dovrebbe essere questa la soluzione tecnica e tattica per gli azzurri contro il Milan.