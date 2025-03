Napoli: rivoluzione Conte, nuovo ruolo per McTominay

Novità per quanto i partenopei in vista della sfida contro il Milan. Lo scozzese potrebbe scendere in campo con in una nuova posizione

Il Napoli è pronto alla volata finale. La sosta è ormai alle spalle e i partenopei sono chiamati sin da subito a spingere sull’acceleratore per provare a non perdere altri punti dall’Inter. I tre punti di distacco non sono incolmabili a nove partite dalla fine, ma serve sicuramente alzare il livello della prestazione e, soprattutto, non lasciare nulla per strada. Per questo motivo il tecnico leccese sta studiando delle novità importanti da proporre già dalla prossima stagione.

Conte ha voglia di portare il Napoli ad essere ancora più imprevedibile e tra i giocatori che sono destinati a cambiare ruolo c’è McTominay. Lo scozzese in stagione ha dimostrato di poter coprire più posizioni in campo e per questo motivo c’è la volontà di provare ad alzare ancora più il livello. Naturalmente vedremo se il tecnico opterà per una rivoluzione simile oppure si andrà sul sicuro. La partita contro il Milan, comunque, potrebbe essere quella della svolta anche a livello di modulo.

Napoli: Conta cambia ancora, la svolta su McTominay

McTominay in questa stagione è stato quello che forse ha cambiato più di un ruolo. Lo abbiamo visto giocare come centrocampista più avanzato, nei tre sulla linea mediana. Insomma, una duttilità che da sempre ha convinto Conte a prenderlo. Ma ora per lui ci potrebbe essere ancora una novità molto importante. Siamo nel campo delle ipotesi anche perché non si hanno certezze. Le intenzioni del tecnico, però, sembrano chiare.

Secondo le informazioni di Tuttosport, il Napoli dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2. La novità principale è quella di McTominay largo a sinistra a centrocampo. Un ruolo parzialmente inedito per il calciatore visto che almeno in azzurro non lo ha mai ricoperto. Ma le caratteristiche consentono assolutamente di poter riuscire a fare un ruolo simile con grandi risultati.

L’idea di Conte sarebbe quella di sfruttare le caratteristiche di copertura, ma anche di inserimento di McTominay contro il Milan. Non sarà sicuramente semplice per lo scozzese riuscire ad ottenere dei risultati importanti in ruolo simile. Ma la volontà è comunque quella di dare una mano ai compagni e al Napoli in una sfida che si preannuncia sicuramente fondamentale in chiave Scudetto. Tutto può succedere e vedremo cosa sirà il campo.