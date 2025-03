Castro-Napoli, cosa c’è di vero: il nuovo indizio social

Santiago Castro è riuscito subito a conquistare i tifosi del Bologna. Spunta il nuovo colpo a sorpresa in casa Napoli: l’indizio social può dire tanto

L’attaccante argentino continua a mettere a segno gol importanti con la maglia del Bologna. Reduce dalla convocazione in Nazionale, ha dovuto saltare per infortunio la sfida vinta contro il Venezia. Ora recupererà proprio in vista della prossima gara contro il Napoli: l’indizio social può cambiare il suo futuro, tutto quello che c’è da sapere.

La società partenopea è al lavoro per allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. Conte è tornato carico a poche ore dalla sfida contro il Milan: spunta l’indizio social di Santiago Castro finito nel mirino del Napoli. Una soluzione improvvisa per trovare subito la destinazione suggestiva: l’attaccante argentino del Bologna è pronto a sognare in grande, anche l’Inter ha mostrato un grande interessamento per il giocatore rossoblu.

Napoli, la mossa a sorpresa per Castro: cosa c’è da sapere

Saranno mesi intensi per conoscere la sua prossima destinazione. Castro è pronto a cambiare aria, ma il Napoli è in prima fila per avere la meglio: ecco l’intreccio decisivo per puntare in alto.

Pochi minuti fa l’attaccante argentino, Santiago Castro, ha fatto sognare i tifosi azzurri con un indizio social davvero entusiasmante. Accostato al Napoli negli ultimi giorni, ha una valutazione intorno ai 40 milioni di euro. Il giocatore del Bologna, infortunato, ha assistito alla vittoria dei propri compagni da casa: ha pubblicato una Stories su Instagram in cui si è intravisto un quadretto raffigurante Diego Armando Maradona.

Un’ammirazione per El Pibe de Oro che ha scritto la storia proprio con la maglia del Napoli: sulle sue tracce c’è da tempo anche l’Inter, ma al termine della stagione è pronto a dire addio al Bologna. Un exploit improvviso per l’attaccante argentino che ha trovato subito la via del gol con Vincenzo Italiano che l’ha valorizzato al meglio.

Castro è molto legato all’immagine di Maradona, simbolo dell’Argentina che continua a sognare. La Nazionale Albiceleste ha superato 4-1 il Brasile nei giorni scorsi evidenziando una netta superiorità con i rivali di sempre. Castro rappresenterà il futuro con il Ct Scaloni, ma dovrà prendere subito la decisione definitiva. Il Napoli potrebbe convincerlo anche grazie a questa mossa a sorpresa: è pronto ad indossare la maglia azzurra proprio allo Stadio Maradona.