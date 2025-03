Napoli: non solo Castro, doppio affare con il Bologna

L’asse tra i partenopei e i felsinei potrebbe presto diventare molto caldo. Manna, infatti, studia un doppio affare con i felsinei. I dettagli

Il Napoli sta lavorando molto sul calciomercato in questo momento. I partenopei hanno dimostrato di dover obbligatoriamente alzare il livello della rosa per riuscire ad essere competitive in tutte le competizioni. Qualcosa la scorsa estate è mancato e quindi si sta provando ad individuare giocatori in grado di dare maggiore qualità e consentire a Conte anche di avere una scelta molto più ampia di quella di adesso.

I fari sono puntati su diverse squadre e anche sul Bologna. Sappiamo come i felsinei in stagione stanno riuscendo a mettere in mostra diversi calciatori e a questo punto non è da escludere un sondaggio da parte dei partenopei. Di certo per il momento siamo nel campo di ipotesi e quindi vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e se alla fine si potrà riuscire a trovare l’accordo oppure fare un passo indietro per diversi motivi.

Napoli-Bologna: asse caldo, le ultime

Il Bologna in questa stagione sta mettendo in mostra diversi talenti. Castro è sicuramente uno di questi e sappiamo come l’Inter e le altre big ci stanno pensando. Anche il Napoli potrebbe optare per sondare il terreno e capire se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca oppure no. Ma c’è anche un altro calciatore che presto potrebbe tornare in auge per i partenopei soprattutto se ci dovesse essere una partenza a sorpresa di Lobotka.

Ferguson è un profilo che il Bologna ha sondato in passato e anche durante il calciomercato invernale. Lo scozzese si sta mettendo in mostra con prestazioni di assoluto livello e durante la sessione estiva potrebbe essere una opzione da tenere in considerazione. Per il momento si è nel campo di ipotesi visto che nessuna decisione è stata presa, ma di certo parliamo di un qualcosa che deve essere presa in considerazione.

Il Napoli è pronto a sondare il terreno per Ferguson in chiave calciomercato estivo. Dal Bologna potrebbero esserci anche aperture considerata la necessità di fare una plusvalenza importante. Vedremo cosa succederà e quali saranno alla fine le scelte da parte dei diretti interessati. Ma si tratta di una possibilità da seguire da vicino e solo nei prossimi mesi capiremo se si potrà arrivare alla fumata bianca oppure no.