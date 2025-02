Napoli: affare con il Bologna, si chiude in estate

I partenopei continuano la ricerca dei giocatori per dare a Conte una squadra completa. E non è da escludere un colpo direttamente dal Bologna

È un Napoli che ragiona già sul futuro. Manna in conferenza stampa ha ammesso gli errori commessi e nelle prossime settimane si proverà a rimediare agli sbagli. La volontà del club è sicuramente quella di dare a Conte una rosa competitiva e non abbassare assolutamente il livello. Naturalmente per farlo c’è bisogno di cambiare un po’ la composizione della squadra e puntare forte su calciatori in grado di alzare la qualità.

Secondo le ultime informazioni, il Napoli potrebbe decidere anche di chiudere una operazione con il Bologna. L’intermediario del giocatore, ai microfoni di Radio Crc, ha confermato l’interesse dei partenopei nei confronti del proprio assistito e ribadito che durante il calciomercato estivo le dinamiche sono completamente differente. Questo consentirà di avere maggiori chance per chiudere una operazione importante.

Calciomercato Napoli: colpo dal Bologna, le ultime

Conte ha chiesto giocatori vogliosi di sposare il progetto a prescindere dalla loro età oppure quanto hanno vinto in passato. E dal Bologna si ragiona sulla possibilità di piazzare un colpo di assoluto livello. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

L’intermediario di Ndoye ha confermato che il Napoli ha fatto un tentativo durante il calciomercato invernale trovando la porta chiusa da parte del Bologna. Ma durante l’estate le dinamiche sono diverse e naturalmente c’è anche più tempo per chiudere una operazione simile. Per questo motivo non è da escludere un nuovo tentativo da parte dei partenopei per capire se ci sarà la possibilità di portare il calciatore alla corte di Conte.

Naturalmente la strada fino a giugno è ancora lunga e non è da escludere che si possa cambiare anche obiettivo. Ma Ndoye piace molto al Napoli e un tentativo durante il calciomercato estivo lo sarà fatto.

Mercato Napoli: Ndoye piace molto a Manna

Ndoye piace molto a Manna. Il Napoli lo ha fatto un tentativo durante il calciomercato invernale senza riuscire a trovare terreno fertile con il Bologna. Poi naturalmente in estate la situazione potrebbe cambiare e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se questa pista decollerà oppure no.