Ndoye-Napoli: c’è la svolta, il dettaglio decisivo per il sì

I partenopei proseguono la ricerca del nuovo esterno. Il nome di Ndoye piace molto ai partenopei e spunta un dettaglio decisivo

Il Napoli continua a lavorare sul sostituto di Kvaratskhelia. Il nome in cima alla lista, come spiegato in più di un’occasione, è quello di Garnacho. L’esterno del Manchester United piace molto ai partenopei e a Conte, ma per il momento la trattativa si preannuncia molto complicata a causa delle richieste dei Red Devils. Per questo motivo nelle ultime ore, secondo le informazioni di cn24.it, sta prendendo piede l’ipotesi Ndoye.

Lo svizzero è un nome che piace da tempo ai partenopei e ci sarebbe addirittura un dettaglio che faciliterebbe questa operazione nel calciomercato in corso. Per questo motivo il nome di Ndoye sta prendendo piede e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà la situazione e se si dovesse arrivare alla fumata bianca oppure si andrà su un obiettivo differente.

Calciomercato Napoli: svolta Ndoye, i dettagli

Il Napoli è pronto all’assalto a Ndoye. Lo svizzero, come spiegato in precedenza, sta scalando le gerarchie per il ruolo di post Kvaratskhelia e quindi presto sono attese delle novità importanti. Si parla addirittura di contatti tra Manna e l’agente per cercare di trovare l’accordo e poi presentarsi dal Bologna con una proposta intorno ai 30 milioni di euro per piazzare un rinforzo di assoluto livello.

Secondo le informazioni di cn24.it, il decreto crescita potrebbe consentire al Napoli di poter accelerare già nei prossimi giorni per consentire a Manna di portare uno dei propri pupilli alla corte di Conte. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi anche perché l’obiettivo principale resta Garnacho. Ma se l’argentino non si dovesse sbloccare, allora ecco che Ndoye diventerebbe una possibilità di calciomercato da considerare pensando anche al fatto che manca sempre meno alla chiusura.

Per questo motivo la pista Ndoye presto è destinata a prendere piede in questo calciomercato. In più, la duttilità del giocatore del Bologna potrebbe consentire a Conte di avere il rinforzo giusto per andare a sostituire Kvaratskhelia almeno fino a giugno. Senza dimenticare che al momento il titolare in quel ruolo è assolutamente Neres.

Mercato Napoli: Ndoye resta un obiettivo

Il Napoli continua a ragionare su chi dovrà prendere il posto di Kvaratskhelia e il profilo di Ndoye, come spiegato in precedenza, sta prendendo quota. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni di calciomercato per capire meglio cosa succederà.