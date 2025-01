Napoli, il sostituto di Kvara lo manda Spalletti: affare in Serie A

Un’ex conoscenza azzurra potrebbe metterci lo zampino nella ricerca del Napoli dell’erede di Khvicha Kvaratskhelia.

Stando alle ultime notizie, infatti, Luciano Spalletti, campione d’Italia nel 2023 ed oggi Commissario Tecnico della Nazionale italiana, avrebbe suggerito ad Aurelio De Laurentiis il profilo ideale sul quale andare a puntare già a partire da questo calciomercato. Il numero uno partenopeo avrebbe altre idee per la testa, ma dopo l’annuncio di ieri di Antonio Conte sembrerebbe esserci deciso a seguire il consiglio del suo ex allenatore.

Il sostituto di Kvaratskhelia potrebbe dunque arrivare dalla Serie A, con il Napoli che in queste ore potrebbe anche affondare il colpo decisivo sul giocatore per cercare di chiudere ogni discorso in settimana.

Napoli: il sostituto di Kvaratskhelia arriva dalla Serie A

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, ancora alla ricerca del giocatore col quale andare a sostituire Khvicha Kvaratskhelia, diventato in settimana un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. E chissà se nel corso della prossima il 77 georgiano potrà essere già dimenticato (difficile) dal popolo azzurro per via dell’arrivo del suo erede.

Nel corso di questi giorni sono stati tirati in ballo tantissimo profili, ma alla fine il prescelto potrebbe essere il giocatore di Serie A. Fino a questo momento il suo nome non era mai stato fatto, anche perché stiamo parlando del capitano di una storica rivale italiana. Le cose, complice anche l’aiuto di Luciano Spalletti, sembrerebbero essere cambiate, con il Napoli che nelle prossime ore potrebbe addirittura muovere i primi passi concreti nei confronti dell’esterno, con il quale si potrebbe fare un importate salto di qualità non solo a sinistra, ma anche a destra.

Stando dunque a quanto riportato dall’odierna edizione de Il Mattino, per sostituire Kvaratskhelia il club partenopeo avrebbe messo gli occhi su Mattia Zaccagni, numero 10 e capitano della Lazio, che già in passato è stato vicino al trasferirsi in Campania, quando però era ancora un giocatore del Verona.

Contatti con il sostituto di Kvara: ADL ha le idee chiare

Mattia Zaccagni potrebbe essere l’erede di Khvicha Kvaratskhelia a Napoli. Il 10 laziale è il nome nuovo che in queste ore starebbe allettando il presidente De Laurentiis, intenzionato a sostituire il georgiano con un profilo esperto, fatto e finito, soprattutto dopo la polemica alzata ieri in conferenza stampa da Antonio Conte.

Arrivare a Zaccagni, però, è più semplice a dirsi che a farsi, anche perché la Lazio non ha alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore migliore a stagione in corso. Dopo i primi contatti tra i presidenti, Lotito ha declinato ogni tipo di possibile offerta di De Laurentiis, dichiarando il suo capitano incedibile, almeno per questo calciomercato. Allo stesso tempo, però, Zaccagni non ha escluso la possibilità di trasferirsi al Napoli, nonostante si trovi benissimo alla Lazio, motivo per il quale è una situazione in continuo divenire, con i prossimi giorni che sicuramente ci diranno di più in merito.