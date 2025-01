Kvaratskhelia al PSG: il retroscena fa infuriare gli azzurri

Il passaggio di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain è una ferita aperta nel cuore dei tifosi azzurri ed in tal senso non si placano le polemiche. In tal senso, emerge un retroscena che ha lo stesso effetto del sale su una ferita per i milioni di tifosi azzurri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come detto, la ferita per l’addio del fenomeno georgiano sanguina ancora nei cuori dei tifosi azzurri. E non potrebbe non essere così, dal momento che proprio in queste ore si è concretizzato in maniera ufficiale e c’è ancora da smaltire la delusione, come si suole dire in questo caso. Per di più, ad oggi non è ancora arrivato un suo sostituto.

In tal senso, però, in casa Napoli arrivano notizie che lasciano tutti di stucco. E che riguardano proprio alcuni retroscena di questa operazione che erano fino a questo momento rimasti nascosti ma che ora emergono in maniera impressionante. Andiamo a vedere quali sono queste notizie che riguardano Khvicha Kvaratskhelia e che fanno infuriare i tifosi azzurri.

Il georgiano al Paris Saint Germain: i dettagli dell’operazione

Il fantasista georgiano è il grande colpo che Luis Henrique è riuscito ad ottenere da parte della dirigenza del Paris Saint Germain per questa sessione di calciomercato. E’ sembrata, a tratti, una sorta di trattativa lampo ma in realtà adesso emerge un retroscena che spaventa davvero tutti. Andiamo a vedere per quale motivo e di che cosa si tratta.

Mitch Bakks, uno degli intermediari che ha lavorato alla trattativa per portare Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, ha pubblicato un post per commentare questa operazione. Ed un aspetto ha fatto montare la rabbia dei tifosi del Napoli: ha svelato, infatti, che la trattativa si è sviluppata in maniera silenziosa per ben sei mesi.

Kvaratskhelia al PSG: il retroscena di Zaccardo indispettisce tutti

Si trattava di una sorta di segreto di Pulcinella, ma arriva la conferma di ogni sospetto: il PSG e Kvaratskhelia erano d’accordo da tempo e per questo motivo il georgiano rifiutava ogni proposta di rinnovo, seppur ricca, fatta dal club di Aurelio De Laurentiis. E che spiega anche il rendimento, forse, avuto dal calciatore in questi ultimi mesi da dimenticare.