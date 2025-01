De Laurentiis prende Balotelli: colpo di scena e annuncio

In maniera del tutto inattesa arriva la voce che riguarda la volontà di De Laurentiis di prendere Mario Balotelli. La notizia ha lasciato tutti di stucco ed arriva in tal senso un importante colpo di scena con il relativo annuncio. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di quella che è da considerare senza ombra di dubbio come una delle più grandi promesse mancate della storia del calcio italiano. Prodotto del vivaio dell’Inter, per quelle che erano le sue enormi qualità e potenzialità tutti si aspettavano di più da lui, che però troppo spesso ha fallito gli appuntamenti importanti nella sua carriera.

Anche al Genoa le cose non sono andate bene, per usare un eufemismo, dal momento che fino a questo momento non ha praticamente mai trovato spazio. In tal senso, circola adesso una voce relativa alla volontà di De Laurentiis di approfittare di questa situazione per assicurarsi le prestazioni di Mario Balotelli. Arriva un importante colpo di scena da questo punto di vista.

L’attaccante può già salutare il Genoa: le ultime

Dall’arrivo di Vieira in panchina il suo destino sembrava praticamente scritta. Tra i due, infatti, il rapporto è rovinato da tanto, troppo tempo per pensare ad una effettiva collaborazione. Da ambo le parti. Ed infatti fino a questo momento per l’ex Manchester City e Liverpool, tra le altre, sono arrivati solo dei microscopici spezzoni di partita.

Nelle ultime ore sta circolando con insistenza la voce che vuole il Bari di Luigi De Laurentiis intenzionato a puntare proprio su Mario Balotelli per puntare alla promozione in Serie A dopo una prima parte di stagione non esaltante. Secondo quanto raccontato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, però, non c’è niente di vero da questo punto di vista.

De Laurentiis prende Balotelli? Ecco come stanno le cose

A quanto pare, dunque, sono da destituire tutte le voci relative ad un approdo di Mario Balotelli al Bari, dal momento che non è un obiettivo di Luigi De Laurentiis. Resta incertezza sul suo futuro, dal momento che sembra sempre più plausibile un addio al Genoa con la formula della rescissione contrattuale vista la situazione che si è venuta a creare.