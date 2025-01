Mercato Napoli, altro affare in Premier: 50 milioni e firma

Mercato Napoli, arriva la svolta per il rinforzo chiesto da Antonio Conte che può rappresentare un innesto di assoluto valore anche per la capacità di ricoprire più ruoli. Si tratta di un profilo che arriva direttamente dalla Premier League, come altri giocatori già chiesti dal tecnico ex Chelsea. Operazione da 50 milioni di euro circa.

Gli azzurri non si fermano e, quando ormai i tempi iniziano seriamente a stringere per quanto riguarda questa finestra di calciomercato di gennaio, continuano a servire come il pane almeno due rinforzi. Stiamo parlando, come è noto, di un difensore centrale per sostituire Rafa Marin e di uno che sia in grado di non far rimpiangere Khvicha Kvaratskhelia.

Giovanni Manna è stato bravo a prendere tempestivamente Scuffet in uno scambio con Caprile e Billing per rimpiazzare il partente Folorunsho. In tal senso, però, arriva la svolta per il colpo tanto chiesto da Antonio Conte. Anche lui, come Lukaku, McTominay e Gilmour, arriva dalla Premier League ed ha un costo da 50 milioni di euro.

Mercato Napoli, nuovo affare in Premier League per Conte

E’ un campionato pieno di affari potenziali la Premier League, come Giovanni Manna ha già dimostrato in estate prendendo tre calciatori che si stanno rivelando centrali nel progetto di Antonio Conte. In tal senso, pare che il direttore sportivo di De Laurentiis sia pronto ancora una volta ad affondare il colpo in terra inglese per un altro rinforzo molto interessante.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Gianluca Vitale sul proprio account X, infatti, il Napoli ha messo nel mirino l’ex talento della Sampdoria Mikkel Damsgaard. Attualmente in forza al Brentford, è un giocatore che potrebbe essere prezioso. Può agire, infatti, sia da ala sinistra che da trequartista, rappresentando un’arma interessante per Conte. La strada, però, non è semplice.

Napoli, rinforzo da 50 milioni di euro dalla Premier: le ultime

La valutazione che il Brentford, però, fa del ragazzo è molto alta, dal momento che chiede al Napoli una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Troppi probabilmente nelle valutazioni dei partenopei.

I campani intanto continuano a seguire con maggior interesse il profilo di Alejandro Garnacho, che avrebbe accettato gli azzurri. Va convinto, adesso, il Manchester United a lasciarlo partire e questo è il principale ostacolo.