Mercato Napoli, scelto l’erede di Kvara: nome a sorpresa dal Lione

Mercato Napoli, gli azzurri continuano nella loro ricerca dell’erede di Kvaratskhelia, passato ufficialmente al Paris Saint Germain, ed in tal senso emerge un nome totalmente a sorpresa. Arriva dall’Olympique Lione e può essere per davvero il colpo di teatro messo in campo da Aurelio De Laurentiis. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il caso Kvaratskhelia resterà negli anni, nella percezione dei tifosi, come uno dei più grandi tradimenti subiti da parte di un calciatore. Non tanto per l’addio in sé e l’approdo in una realtà sicuramente più grande e maggiormente ambiziosa, quanto per le modalità con le quali è avvenute. Con la squadra che è rimasta troppo a lungo senza il suo leader tecnico.

Troppo deludenti le prestazioni del georgiano negli ultimi mesi, con la testa che secondo molti era già al Paris Saint Germain. In tal senso, l’erede dell’ex numero 77 può arrivare direttamente da una acerrima rivale dei parigini, vale a dire l’Olympique Lione, una delle fucine di talenti più interessanti in tutta Europa. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa dal Lione: le ultime

L’eredità del georgiano sarà a dir poco pesante per chiunque la raccoglierà, ancor di più se si tengono in considerazioni le pressioni che ci sono a Napoli con la squadra al primo posto in classifica. Bisogna, per questo motivo, scegliere con grande attenzione chi prendere, andando ad individuare qualcuno con un margine di errore ridotto ai minimi termini.

Stando a quanto raccontato da Matteo Moretto, giornalista di Relevo ed esperto di calciomercato, nelle ultime ore al Napoli è stato proposto anche il nome di Rayan Cherki, talento purissimo d proprietà dell’Olympique Lione e che è capace di fare cose impressionanti con la palla tra i piedi. E’ giovane ed ha diverse caratteristiche lo rendono perfetto per gli azzurri.

L’erede di Kvaratskhelia è stato scelto: nome nuovo dalla Francia

Classe 2003, è un trequartista ma, grazie alla sua velocità ed alla sua capacità di calciare indifferente tanto di destro quanto di sinistro, può agire indifferente tanto sulla corsia di destra quanto su quella di sinistra.

Con Conte potrebbe sicuramente completare la sua crescita. Chissà che dunque non possa essere Cherki, che ha un valore di mercato di 30 milioni di euro secondo Transfermarkt, l’erede di Kvaratskhelia.