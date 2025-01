Spalletti torna in Serie A: addio alla Nazionale e grande ritorno

In maniera del tutto inattesa Luciano Spalletti potrebbe seriamente salutare la Nazionale italiana e far ritorno in Serie A. Si tratta di notizie che lasciano tutti di stucco e che non possono non destare un certo interesse soprattutto nei tifosi. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di uno degli allenatori, complici anche i risultati conquistati sul campo, più amati in senso assoluto in casa Napoli. Ha infatti riportato, al termine di una cavalcata poderosa, lo Scudetto all’ombra del Vesuvio, regalando una gioia incredibile. L’addio poi agli azzurri è stato a dir poco burrascoso, con i tifosi che hanno sperato fino alla fine in una sua permanenza.

Alla fine, però, si è materializzato un addio che è stato doloroso per entrambi. Il Napoli ha faticato tremendamente nella passata stagione, e lui ha dovuto fare i conti con un Europeo da incubo. Adesso, però, nel futuro di Luciano Spalletti arriva una svolta non di poco conto. Potrebbe, infatti, seriamente tornare in Serie A, con un club pronto ad accoglierlo.

Il CT è pronto a dire addio alla Nazionale? Le ultime

Le cose, però, dopo gli Europei sono andate diversamente, con la squadra che si è ritrovata e che ha trovato una sua identità molto forte. Facendo vedere anche la mano dell’allenatore, che è uno di quelli maggiormente capaci di lasciare il segno sulle squadre che gli vengono affidate. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano.

Stando a quanto raccontato da RadioRadio, infatti, in casa Roma si sta ragionando già sul futuro della panchina, dal momento che a fine anno tirerà i remi in barca come tecnico Claudio Ranieri. E tra i nomi presi seriamente in considerazione c’è anche quello di Luciano Spalletti, che resta a dir poco legato alla Roma nonostante le tensioni non siano mai mancate.

Spalletti di nuovo in Serie A, colpo di scena inatteso

Nonostante sia un nome che si sta realmente ed effettivamente valutando, però, per Spalletti la strada è in salita per la Roma. Con il Mondiale all’orizzonte, infatti, il commissario tecnico non vorrebbe dire addio, anche in virtù del forte legame che ha con l’ambiente giallorosso. Chissà che però fino all’estate qualcosa non possa cambiare.