Napoli, colpo dal Chelsea per Conte: intreccio col Galatasaray

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco. Il Napoli, infatti, guarda ancora in casa Chelsea per degli ulteriori rinforzi per la propria squadra da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Altro affare possibile, dunque, dopo Lukaku e stavolta viene fuori un interessante intreccio col Galatasaray.

In sede di calciomercato gli imprevisti sono da mettere praticamente sempre in conto, dal momento che sono all’ordine del giorno. Ancor di più in una fase in cui, con circa 12 giorni a disposizione, ad una squadra mancano entrambi i tasselli indicati dal tecnico come priorità assolute. Nel caso specifico della squadra di Antonio Conte, analizziamo la situazione.

Come è noto, infatti, il tecnico si aspetta di avere a disposizione sicuramente un degno erede di Khvicha Kvaratskhelia, che ha salutato a stagione in corso. Ma attenzione anche al difensore, dal momento che al momento, con Rafa Marin al passo d’addio, ci sono solo Juan Jesus, Buongiorno e Rrahmani. Adesso arriva una svolta per un rinforzo dal Chelsea.

Gli azzurri guardano ancora in casa Chelsea: le ultime notizie

Come è noto, il Chelsea in questa fase della sua storia recente è una sorta di miniera d’oro per gli altri club. Ha tanti calciatori, infatti, ai margini del progetto e spesso si tratta di profili o molto interessanti in prospettiva futura o anche già pronti per grandi palcoscenici. Ne sa qualcosa il Napoli, che ha pescato Romelu Lukaku tra gli esuberi dei Blues.

Adesso, stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, il Napoli può tornare alla carica con il club di Londra. Stavolta l’obiettivo in casa Chelsea è il forte difensore Axel Disasi, per il quale è stato fatto un sondaggio nelle ultime ore e che potrebbe partire dal momento che sta trovando poco spazio ed ha bisogno di mettere minuti nelle gambe.

Napoli, colpo dal Chelsea per Antonio Conte: intreccio col Galatasaray

Classe 1998, è stato pagato solo un anno e mezzo fa 45 milioni di euro dal Chelsea, ma come tanti altri compagni di squadra anche lui ha fatto i conti con delle enormi difficoltà. Attenzione, però, al Galatasaray, che segue sia Disasi che Skriniar. Interessante intreccio tra Napoli e Galatasaray, che potrebbero spartirsi questi due calciatori.