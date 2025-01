Mercato Napoli, Danilo e non solo: triplo regalo in arrivo per Conte

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano e continuano a cercare i rinforzi giusti da consegnare nel tecnico Antonio Conte, che apparentemente non ne sbaglia una, come si suole dire. In tal senso, si tratta di una settimana decisiva addirittura per un triplo colpo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Sono ore davvero frenetiche ed importanti per il direttore sportivo Giovanni Manna, che deve fare di necessità virtù e la strada è a dir poco in salita. Bisogna, infatti, sostituire Khvicha Kvaratskhelia, con il suo addio che è stato a dir poco doloroso da questo punto di vista. Soprattutto perché sarà difficilissimo sostituirlo nel poco tempo che c’è a disposizione.

In tal senso, ci stiamo avviando verso la fine di gennaio ed al momento tutto tace. Sono arrivati, fino a questo momento, solo due rinforzi, vale a dire Billing al posto di Folorunsho e Scuffet in luogo di Caprile. Manca ancora, inoltre, come se non bastasse, il difensore centrale, con Rafa Marin che andrà al Villarreal per giocare con continuità.

Mercato Napoli, Danilo e non solo: le ultime notizie

Il primo nome per la linea difensiva, come è noto ormai da tempo, è quello di Danilo. Stando a quanto raccontato dal quotidiano “La Repubblica” nella sua edizione napoletana, sarà una settimana decisiva per l’arrivo del difensore brasiliano alla corte di Antonio Conte. Ma non è tutto, dal momento che siamo arrivati ad un crocevia fondamentale.

Sempre secondo il noto quotidiano, Conte ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis di insistere per arrivare ad Alejandro Garnacho e di alzare la proposta portandola a 50 milioni di euro a cui andranno poi aggiunti dei bonus. Ma non è tutto, dal momento che i prossimi 7 giorni saranno decisivi anche per quanto riguarda un altro colpo da consegnare al Napoli.

Napoli, triplo colpo: settimana decisiva per i rinforzi per Conte

In questa settimana, infatti, potrebbe esserci la svolta anche per l’arrivo di Yeremay, dal momento che si deciderà della partenza di Ngonge che continua ad essere corteggiato dal Como e dall’Empoli in Serie A. Con l’addio del belga, allora arriverà l’affondo finale per il giocatore del Deportivo La Coruna. Insomma, c’è da tenere gli occhi ben aperti adesso.