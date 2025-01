Napoli, l’attaccante pronto a firmare: via libera per gli azzurri

Il Napoli sta facendo i conti con una situazione complicata dal punto di vista del calciomercato ed in tal senso arriva il via libera per l’attaccante. Si tratta di una svolta non di poco conto che può regalare ad Antonio Conte il rinforzo di cui ha bisogno in avanti dopo la partenza di Kvarataskhelia.

Gli azzurri stanno vivendo una fase di enorme entusiasmo, con il primo posto in classifica che è stato consolidato ieri in una partita straordinaria disputata al Gewiss Stadium di Bergamo. Con questo trionfo, infatti, la squadra di Antonio Conte ha praticamente estromesso dalla lotta per lo Scudetto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, distante adesso ben 7 lunghezze.

E’ un mese però estremamente delicato non solo per ragioni di campo, visto che nel prossimo turno arriva allo stadio Diego Armando Maradona la Juventus di Thiago Motta, ma anche per il calciomercato. Ed ora arriva una svolta importante, dal momento che per il rinforzo tanto agognato da Conte può arrivare il via libera che tutti aspettavano.

L’attaccante pronto a firmare: svolta per gli azzurri

Come è noto, l’imperativo più importante da questo punto di vista è quello di sostituire in maniera adeguata Khvicha Kvaratskhelia, che è passato come è noto al Paris Saint Germain. Non sarà facile rimpiazzarlo, soprattutto perché Conte a chiare lettere ha ribadito che vuole un calciatore pronto e non un giovane di prospettiva da far crescere.

In tal senso, come raccontato dal Corriere dello Sport, può arrivare una svolta non di poco conto. Il Chelsea, infatti, oltre a Alejandro Garnacho del Manchester United, grande obiettivo del Napoli, segue anche il talento del Borussia Dortmund Bynoe Gittens, e questo rappresenta anche una spinta importante per gli azzurri verso il calciatore argentino.

Napoli, il Chelsea ha scelto l’attaccante: via libera Garnacho

Nel momento in cui i Blues dovessero trovare la quadra per Bynoe-Gittens, allora per il Napoli potrebbe arrivare il via libera in maniera definitiva per affondare il colpo per Garnacho, per il quale manca ancora la quadra con il Manchester United.

La situazione è in continuo divenire, dal momento che con il giocatore pare che ci sia un accordo di massima. Sarà decisiva, in tal senso, la settimana che c’è all’orizzonte.