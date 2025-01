Napoli, nuovo record per Conte: un dato è impressionante

Il Napoli sta avendo un rendimento davvero impressionante ed in tal senso il lavoro di Antonio Conte si sta dimostrando davvero di altissimo profilo. A conferma di ciò, c’è un nuovo record che ha raggiunto il tecnico e c’è un dato che lo riguarda che risulta essere davvero impressionante. Andiamo a vedere le ultime notizie.

E’ un momento a dir poco esaltante per i partenopei, dal momento che sono al primo posto in classifica e sembrano essere davvero lanciatissimi. Stanno andando, in tal senso, molto più in là di quelle che erano le aspettative di inizio anno ed anche delle migliori previsioni che venivano fatte dopo le prime vittorie. Ad ogni minuto in campo, però, questa squadra alza l’asticella.

Sin dall’inizio dell’anno, infatti, Antonio Conte è riuscito a trasmettere ai suoi ragazzi delle convinzioni sia in termini tattici che di sicurezza personale. Ed i risultati si stanno vedendo, con la vittoria contro l’Atalanta che è la sublimazione di quanto detto fino a questo momento. In tal senso, per il tecnico del Napoli c’è un dato che è davvero impressionante e che sa tanto di record.

Napoli, altra vittoria a Bergamo: i dati sono impressionanti

In un momento che sembrava essere delicatissimo, il Napoli ha praticamente messo la quinta. Ed ha raggiunto dei giri del motore davvero disarmante. Con Buongiorno fuori ed ora anche Kvaratskhelia ceduto, gli azzurri non si sono mai fermati ed hanno anzi allungato addirittura in vetta, consolidando la propria posizione. In tal senso, c’è un dato che è impressionante.

Con la vittoria sull’Atalanta di ieri Antonio Conte ha superato il suo record fissato alla guida del Napoli, dal momento che mai prima di questa volta aveva trovato sei vittorie di fila. Si tratta di un qualcosa di impressionante, soprattutto se si tiene conto del fatto che di mezzo ci sono state trasferte difficilissime contro l’Atalanta, per l’appunto, e contro la Fiorentina.

Nuovo record per Antonio Conte ed i dati di Lukaku

Si tratta di un nuovo record che, ovviamente, Antonio Conte vorrà già superare a partire dalla partita contro la Juventus. Decisivo Lukaku, che ieri ha trovato il suo ottavo gol in stagione a cui si aggiungono i 6 assist forniti per i compagni.