Pugno duro di Conte, il retroscena: “Fuori dal Napoli”

E’ stato devastante l’impatto di Antonio Conte sulla realtà di Napoli ed in tal senso emerge un retroscena che ci fa spiegare bene l’atteggiamento che mette nella squadra il tecnico ex Inter e Juventus. Si tratta di un modo di fare assolutamente intransigente, ma che a quanto pare sta dando i risultati auspicati.

Il Napoli sta lasciando tutti di stucco in questa Serie A, dal momento che si è collocato in vetta alla classifica ed a quanto pare non ha nessuna intenzione di mollare la presa, come si suole dire. Ieri è stata una prova tonante, che fa seguito alla straripante vittoria di Firenze. Insomma, gli azzurri hanno messo la quinta ed a conferma di ciò c’è il verdetto della classifica.

L’Atalanta, che pure ha fatto un girone d’andata impressionante, non ha retto questo ritmo degli azzurri ed infatti è distante adesso addirittura 7 punti. C’è, però, quello che potremmo chiamare un retroscena e che riguarda l’atteggiamento che ha Antonio Conte nei confronti dei suoi calciatori. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta e che cosa sapere.

Pugno duro del tecnico in casa Napoli: il retroscena

E’ noto il fatto che il rapporto con la squadra del tecnico ex Inter e Juventus è da sempre impostato in questo modo: lui ti dà tutte le sue competenze ed anche tutto sé stesso, a patto che però tu sia disposto a fare lo stesso per lui, uscendo dal campo con la maglia zuppa di sudore. Ed in tal senso andiamo a vedere a che cosa ci stiamo riferendo.

Stando a quanto raccontato al termine della partita tra Napoli e Atalanta ai microfoni di Sky Sport dal giornalista Paolo Condò, l’atteggiamento di Antonio Conte è chiaro e può essere sintetizzato in una singola frase che però fa capire tutto: “O sei con Conte o sei fuori dal Napoli”. Insomma, atteggiamento totalmente intransigente che sta dando i frutti.

Conte non guarda in faccia a nessuno: “Fuori dal Napoli”

Si tratta di un qualcosa che il tecnico del Napoli si porta dietro sin dall’inizio della sua carriera. E che a Napoli si sta esaltando ancora di più, con i calciatori che sembrano disposti a gettarsi nel fuoco per lui.