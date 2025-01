Napoli: blitz in Portogallo, il sostituto di Kvara è inglese

Il messaggio di Conte nel post partita è stato chiaro ed ora Manna è al lavoro per individuare il giocatore giusto per il post del georgiano

Un giocatore utile che alza il livello della squadra e non tanto uno per fare un acquisto. È questa la posizione di Conte sul sostituto di Kvara. Una linea che sembra bocciare, nonostante le voci, Yeremay del Deportivo. Il giocatore spagnolo piace alla dirigenza, ma non può essere il rinforzo giusto per dare maggiore qualità alla rosa. Quindi si continua a ragionare sui nomi detti negli ultimi giorni. Anche se è spuntato un profilo che potrebbe davvero consentire a Manna di raggiungere l’obiettivo prefissato: ovvero quello di prendere un calciatore senza spendere molto.

Dal Portogallo parlano di un calciatore ormai ai ferri corti con il proprio tecnico e il Napoli pronto ad inserirsi nella trattativa per piazzare un colpo calciomercato nell’immediato. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio la fattibilità dell’operazione.

Sul sostituto di Kvaratskhelia ad oggi abbiamo una certezza: quella del non avere fretta. La società non ha intenzione di sbagliare l’acquisto e quindi si sta prendendo tutto il tempo del caso. La richiesta di Conte è Garnacho, ma il costo non rende assolutamente semplice questa operazione. Quindi si ragiona anche su altri nomi che magari possono consentire alla squadra di fare il salto di qualità senza spendere molto.

Ed ecco che rispunta Marcus Edwards dello Sporting. Secondo le informazioni del giornalista Gallo, l’inglese sarebbe ai ferri corti con il club e il Napoli è pronto ad approfittarne già in questo calciomercato. Il costo è inferiore a Garnacho e il ruolo rispecchia alla perfezione la richiesta di Conte. Naturalmente si tratta di una ipotesi e va vagliata nelle prossime ore.

Per il momento siamo nella fase di valutazione a Castel Volturno. Vedremo se presto si passerà nel campo delle azioni oppure il Napoli si prenderà ancora qualche giorno prima di decidere chi prendere al posto di Kvaratskhelia. E il nome di Edwards resta una opzione di calciomercato da seguire con attenzione.

