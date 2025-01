ADL scatenato: pronto il doppio colpo

Il presidente del Napoli è pronto a tornare in Italia per chiudere ulteriori acquisti. E nei prossimi giorni sono in programma dei contatti importanti

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. La cessione di Kvaratskhelia consente ai partenopei di avere un tesoretto importante da sfruttare. L’idea che ha preso piede a Castel Volturno è quella di non spendere tutto per il sostituto del georgiano, ma portare alla corte diversi giocatori nei prossimi giorni. Per il momento siamo nella fase della valutazioni. Secondo quanto riferito da Il Mattino, presto comunque si dovrebbe passare all’attacco.

Il quotidiano partenopeo svela che nei prossimi giorni i dirigenti del Napoli hanno un doppio appuntamento per cercare di chiudere alcune operazioni in questo calciomercato. Una ipotesi da valutare visto che bisognerà capire se ci sarà la possibilità di portare a casa questi rinforzi oppure si dovrà cambiare obiettivi per le richieste da parte delle squadre che hanno la titolarità del cartellino.

Calciomercato Napoli: entra in azione ADL, Conte aspetta rinforzi

Il ritorno di De Laurentiis consentirà al Napoli di poter sbloccare un paio di trattative. Il presidente è pronto a scendere in campo in prima persona per provare a sbloccare alcune operazioni. La speranza del numero uno azzurro è comunque quella di riuscire a dare nel giro di davvero poco tempo i rinforzi che il tecnico ha chiesto a partire dal sostituto di Kvara.

Ma sono anche altri due i colpi che il Napoli proverà a chiudere nei prossimi giorni: parliamo di Dorgu e Fazzini. Sono in agenda degli incontri con Lecce ed Empoli per capire meglio queste possibilità di calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che le richieste dei club sono assolutamente importanti e quindi non si preannunciano trattative facili. Ma ADL ha una intenzione di fare comunque un tentativo per sperare magari in una apertura.

Naturalmente sono anche altri i nomi sul taccuino di Manna e un quadro più chiaro lo avremo solamente nei prossimi giorni. Ma il Napoli inizia a muoversi sul calciomercato nella speranza di poter raggiungere gli accordi e piazzare i primi colpi.

Mercato Napoli: Dorgu e Fazzini nel mirino

Dorgu e Fazzini restano un doppio obiettivo di calciomercato del Napoli. ADL sentirà sia Corvino che Corsi per capire meglio la fattibilità di queste operazioni. E solo dopo si deciderà se modificare la strategia oppure continuare sulla strada intrapresa ad inizio sessione.