Napoli, beffa Manna: colpo Dorgu in Serie A

Il ds Manna ha seguito a lungo Patrick Dorgu del Lecce, ma ora potrebbe arrivare la sorpresa a gennaio. Ecco la mossa a sorpresa in Serie A: che intreccio

Il Napoli è pronto a chiudere nuovi affari a gennaio per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Un nuovo intreccio decisivo di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici: il sogno resta lo Scudetto, ma gli azzurri torneranno protagonisti in Champions League in vista della prossima stagione. Spunta la beffa Dorgu: ecco dove giocherà in futuro.

La dirigenza partenopea continua a lavorare in ottica futura per chiudere nuovi rinforzi da regalare subito ad Antonio Conte. Il Napoli potrebbe perdere anche il colpo Dorgu: spunta il nuovo affare in Serie A con un colpo di scena dell’ultim’ora. Un nuovo affare da urlo per ambire a grandi palcoscenici: il classe 2004 vorrebbe giocare anche in Champions League per imporsi nel calcio che conta. Il ds Manna lo ha monitorato a lungo: al termine di Napoli-Lecce c’è stato anche un contatto ravvicinato con Antonio Conte.

Napoli, la scelta di Dorgu: la mossa a sorpresa

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Patrick Dorgu potrebbe essere il sostituto di Andrea Cambiaso alla Juventus. Il terzino bianconero è pronto a volare al City di Pep Guardiola dicendo subito addio ai bianconeri: spunta il nuovo intreccio di calciomercato. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così alla chiusura in Premier League: si scatenerà una nuova asta per il terzino danese classe 2004.

La Juventus è pronta a chiudere nuovi colpi da affidare subito a Thiago Motta per affrontare nel migliore dei modi il girone di ritorno. Il club bianconero potrebbe dire subito addio a Cambiaso che è pronto a fare le valigie per volare in Premier League: la proposta è davvero molto vantaggiosa per il ds Giuntoli che intende chiudere l’affare col City.

Saranno giorni intensi per conoscere così la prossima destinazione del terzino danese. Una nuova beffa per ADL che cercherà di puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte già a gennaio dopo l’addio di Kvara. Il talento georgiano è volato nelle ultime ore a Parigi per firmare ufficialmente il suo nuovo contratto con il top club francese. C’è aria di rivoluzione in casa azzurra, ma Dorgu è pronto a vestire la maglia bianconera.