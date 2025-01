Napoli, sostituto Kvaratskhelia: scambio con la Lazio

Il presidente De Laurentiis non ha intenzione di badare a spese nella sessione invernale. Spunta il nuovo affare da urlo: ecco lo scambio decisivo con la Lazio

Il ds Manna continua ad essere molto attivo sul fronte calciomercato nelle ultime ore. De Laurentiis è pronto a chiudere nuovi affari in ottica futura per regalare un nuovo colpo in attacco ad Antonio Conte: spunta il nuovo intreccio con la Lazio, ecco lo scambio che non t’aspetti.

Il ds Manna continua a pensare a puntellare subito la rosa a disposizione di Antonio Conte. Un nuovo intreccio decisivo in casa Lazio: ecco lo scambio a sorpresa per rinforzare l’attacco del Napoli. Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare subito alla chiusura dell’affare da urlo: Conte ha fatto già le sue richieste al presidente De Laurentiis per continuare ad essere competitivo in Serie A.

L’obiettivo principale è il ritorno in Champions League, ma tutto può cambiare nelle prossime settimane in base ai risultati che collezionerà contro Atalanta e Juventus. Il sogno Scudetto è sempre più vivo col passare dei giorni: spunta il nuovo intreccio in casa Lazio per chiudere subito il sostituto di Kvara.

Napoli, contatti in corso: il piano del ds Manna

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno il Napoli ha messo gli occhi anche sul talentuoso giocatore della Lazio Mattia Zaccagni, sposato con la napoletana influencer Chiara Nasti. Un momento decisivo per chiudere subito il sostituto di Kvara che sarà ufficiale nelle prossime ore al Psg. Una rivoluzione a sorpresa a gennaio per Antonio Conte che ha chiesto subito nuovi rinforzi di caratura internazionale.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, Ngonge è nel mirino della Lazio per sostituire Isaksen pronto a partire proprio a gennaio. Un possibile scambio a sorpresa per accontentare tutte le parti coinvolte: l’attaccante belga vorrebbe giocare con maggiore continuità. Spunta un nuovo affare decisivo in ottica futura per puntellare così l’attacco di Conte con un profilo di caratura internazionale. Il suo obiettivo è quello di tornare anche in Nazionale, ma il sistema di gioco del Ct Spalletti non lo permette per il momento.

Zaccagni è pronto a cambiare squadra, ma difficilmente si muoverà a gennaio. Il patron Lotito gli ha rinnovato da poco il suo contratto prolungandolo fino al 2029: il Napoli non dermorde per il futuro.