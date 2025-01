Napoli, allarme Buongiorno: cambiano i tempi di recupero

Nuova tegola in casa Napoli per le condizioni di Alessandro Buongiorno. Spunta un nuovo dettaglio decisivo: ecco i nuovi tempi di recupero

Il Napoli continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato per chiudere il colpo Garnacho dal Manchester United, ma Conte è molto preoccupato per le condizioni di Alessandro Buongiorno. Pochi minuti fa è arrivata la verità sulle sue condizioni fisiche: ecco come sta ora.

I tifosi del Napoli non vedono l’ora di rivedere in campo il difensore azzurro Alessandro Buongiorno. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile anche in ottica futura: spuntano nuovi dettagli sulle sue condizioni fisiche. Il ds Manna è al lavoro per regalare a Conte un nuovo innesto di qualità: ecco la mossa a sorpresa per chiudere un nuovo affare in difesa, ma le condizioni di Buongiorno continuano a preoccupare lo stesso allenatore azzurro. Ormai ci siamo per capire il suo rientro in campo: ecco quando ci sarà.

Napoli, Buongiorno ancora out: quando tornerà in campo?

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, ci sono ancora problemi per il ritorno in campo di Alessandro Buongiorno. Il difensore del Napoli è ai box per infortunio da metà dicembre, ma difficilmente scenderà in campo contro la Juventus. Il suo recupero completo ci sarà per la sfida contro la Roma in programma il 2 febbraio: contro la squadra bianconera Conte dovrà scegliere ancora il difensore brasiliano Juan Jesus, ma ora si aspetta un nuovo rinforzo immediato in difesa.

In pole c’è sempre il profilo del difensore brasiliano Danilo pronto a cambiare squadra a gennaio. Il Napoli ha intenzione di continuare a cullare ancora il sogno Scudetto dopo una stagione da urlo con Antonio Conte: Buongiorno preoccupa ancora visto che sente ancora un po’ di dolore dopo la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.

Un duro scontro di allenamento che gli ha provocato più di un mese di stop: Conte ha saputo rimediare alla sua assenza dando fiducia a Juan Jesus che ha collezionate ottime prestazioni nelle ultime settimane. Il Napoli è molto concentrato per la prossima sfida Scudetto contro l’Atalanta: ci sarà ancora il difensore brasiliano al centro della difesa per evitare di prendere gol. Anche Meret è in uno stato di forma clamoroso dopo aver salvato spesso il risultato in questi mesi: Buongiorno tornerà in campo soltanto ad inizio febbraio per la trasferta di Roma.