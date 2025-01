Calciomercato, Joao Felix in Serie A: colpo per la Champions

Joao Felix è voglioso di una svolta decisiva nella sua carriera. Il talentuoso giocatore portoghese è pronto a dire addio al Chelsea: sbarca subito in Serie A

Le big italiane sono alla ricerca di top player già nella sessione invernale di calciomercato. Un nuovo colpo per la Champions in Serie A: ecco il colpo Joao Felix che fa sognare subito i tifosi. Sulle sue tracce c’è anche Mourinho, ma spunta un nuovo intreccio da urlo in Italia, ecco tutti i dettagli.

Un nuovo colpo da novanta per sognare in grande. Il talentuoso giocatore del Chelsea può dire addio subito a Maresca per volare in Serie A: la notizia è arrivata pochi minuti fa con la bomba lanciata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare a rinforzare il reparto offensivo di una big italiana. Saranno ore frenetiche per conoscere così la sua volontà: ecco quello che sta succedendo in Serie A.

Calciomercato, colpo Joao Felix: la sua prossima destinazione

Una nuova pazza idea per sognare in grande: ecco il colpo di caratura internazionale direttamente dal Chelsea. Una nuova mossa strategica per chiudere subito l’affare Joao Felix: ecco dove giocherà.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Joao Felix è pronto a sbarcare in Serie A. Il Milan potrebbe pensare subito al talentuoso giocatore portoghese subito in prestito su richiesta dello stesso Conceicao. In caso di mancato arrivo di Rashford, ecco il possibile colpo dal Chelsea. Un momento decisivo per rinforzare l’attacco a disposizione del neo allenatore rossonero che ha trionfato subito con la vittoria della Supercoppa italiana.

Ora ci sarà il big match contro la Juventus: un’altra sfida decisiva per risalire velocemente in classifica con l’obiettivo di tornare protagonista in zona Champions League. Il Napoli continua a pensare a Garnacho del Manchester United: le big italiane sono scatenate sul fronte calciomercato guardando in Premier League. Ancora una pazza idea per far sognare subito i tifosi azzurri: Kvara ha lasciato definitivamente Napoli per firmare ufficialmente il suo contratto con il Psg.

Joao Felix è pronto a vivere un’avventura in Serie A: ecco la sua prossima destinazione suggestiva per vestire subito la maglia del Milan. Il campionato italiano vuole tornare sempre più competitivo per la gioia di tutti: ore frenetiche per un nuovo colpo di teatro.