Cambio in panchina improvviso, Mancini firma con i bianconeri

Dopo l’esperienza negativa in Arabia Saudita e l’addio turbolento antecedente alla Nazionale italiana, Roberto Mancini è pronto a tornare in panchina. L’ex Inter e Lazio sembra essere davvero vicino ai bianconeri e si tratta di una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Siamo al cospetto di uno degli allenatori, in senso assoluto, più vincenti della sua generazione. Ha fatto cose straordinarie per ampi tratti della sua carriera ed in ogni passaggio ha lasciato il segno. Sin dall’inizio della sua avventura alla Fiorentina, senza ovviamente dimenticare le due parentesi all’Inter, con alterne fortune come sempre succede ai tecnici.

Chiaramente l’apice lo ha raggiunto vincendo in maniera del tutto insperata l’Europeo del 2020 con la Nazionale italiana, ma non si possono dimenticare le cose fatte alla guida sia del Manchester City che del Galatasaray. La parentesi in Arabia Saudita, forse, rappresenta la più grande macchia, ma è ora pronto a tornare in campo ed a rimettersi in gioco.

L’ex Commissario Tecnico della Nazionale torna in panchina

Si è parlato a lungo di un suo approdo al Milan prima ed alla Roma poi vista l’annata a dir poco difficile con cui queste due realtà stanno facendo i conti. E con i relativi cambi in panchina che ci sono stati da ambo le parti. Alla fine, poi, non se ne è fatto nulla, ma ora per il tecnico di Jesi arriva una svolta non di poco conto visto che la pista sembra tracciata.

In Turchia, infatti, si parla in maniera insistente dell’approdo di Roberto Mancini sulla panchina del Besiktas, dal momento che il nuovo presidente del club ha la volontà di riportare in alto il club bianconero dopo le recenti difficoltà. E di questa opportunità ha parlato in maniera chiara lo stesso ex Inter, spiegando come stanno realmente le cose.

Mancini firma con i bianconeri: ecco le ultime notizie

Intervistato da As, Roberto Mancini ha ribadito che dal suo punto di vista il Besiktas è un ottimo club e che conserva un ottimo ricordo sia del calcio turco che del popolo della Turchia.

Ad esplicita domanda su eventuali contatti con il presidente del Besiktas, l’ex CT ha parlato così: “Non lo so (Ride, ndr)”. Ricordiamo che in SuperLig ha già allenato gli acerrimi rivali dei bianconeri, vale a dire il Galatasaray.