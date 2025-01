Rrahmani pronto a firmare: trattativa lampo e colpo di scena

Amir Rrahmani, che quest’anno ha alzato all’ennesima potenza i suoi standard di rendimento, deve fare i conti adesso con un colpo di scena del tutto inatteso. Il kosovaro è pronto a firmare ed in tal senso arriva una trattativa lampo che lascia tutti di stucco. Si tratta di un autentico colpo di scena da questo punto di vista.

Che si trattasse di una stagione da non sbagliare era stato detto da tutte le parti in causa alla vigilia. Troppo dolorosa, in tal senso, la scorsa annata per pensare ad un ulteriore passo falso nella programmazione di Aurelio De Laurentiis. E tanti calciatori azzurri si sono fatti carico del peso della responsabilità per i loro errori, alzando in maniera esponenziale il livello delle prestazioni.

Tra questi, forse più di ogni altro, merita sicuramente una menzione particolare Amir Rrahmani, che di questo spogliatoio è un leader ed una bandiera ormai. Praticamente perfetto in ogni gara del Napoli, ha formato con Buongiorno prima e Juan Jesus poi una coppia fantastica. Ora, però, nel suo futuro arriva una svolta non di poco conto ed un colpo di scena.

L’ex Hellas Verona è pronto a firmare: colpo di scena

Sempre pulito ed eccellente nelle letture, ha dimostrato che quella dell’annata scorsa, condita da tanti errori, è stata una parentesi negativa. E’ crollato, in tal senso, insieme a tutto il Napoli, non riuscendo praticamente mai ad uscire da un vortice negativo. Andiamo a vedere però le ultime notizie che arrivano sul futuro dell’ex Hellas Verona.

Stando a quanto raccontato da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, su X, infatti, il Napoli si sta muovendo per arrivare alla quadra per il rinnovo di Amir Rrahmani al fine di riconoscergli i meriti per quanto fatto in campo ed anche per la sua leadership in campo e nello spogliatoio. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Dialoghi aperti: svolta inattesa per Amir Rrahmani

Classe 1994, arrivato ai trent’anni è nel pieno della sua maturità ed in tal senso Antonio Conte si fida ciecamente di lui, dal momento che non ha mai rinunciato alle sue qualità.

Non a caso è sempre partito titolare. Il contratto di Rrahmani scadrà nel 2027 ma gli azzurri hanno la volontà di allungare la scadenza ed anche di riconoscergli un adeguamento contrattuale.