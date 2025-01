Calciomercato, scartato Frattesi: affondo inatteso su Douglas Luiz

In sede di calciomercato arriva la notizia che cambia tutto e che rappresenta una autentica svolta. Il club, infatti, ha deciso di lasciar perdere il colpo Davide Frattesi, che sembrava essere una pista molto fattibile, per fiondarsi su Douglas Luiz. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo giunti nella seconda fase del mese di gennaio ed in tal senso c’è la frenesia da parte di tutte le parti in causa di vedere arrivare i rinforzi necessari per alzare l’asticella, come si suole dire. In un contesto del genere, ovviamente, gli stravolgimenti sono sempre all’ordine del giorno, dal momento che non c’è tempo da perdere ed il tutto è molto compresso.

Uno dei nomi più chiacchierati da questo punto di vista di recente è sicuramente quello di Davide Frattesi, che ha di fatto chiesto di andar via dall’Inter, e che in maniera del tutto inevitabile ha attirato su di sé l’interesse di tante realtà. Un club, però, adesso è pronto a lasciarlo andare per fiondarsi su Douglas Luiz, la grande delusione della Serie A 2024/2025.

Scartato Frattesi, svolta in sede di calciomercato per la big

Ci si aspettava sicuramente di più dal suo arrivo alla Juventus, dal momento che in Premier League ha fatto cose straordinarie. Purtroppo le cose sono andate diversamente fino a questo momento e da un po’ di tempo si parla di un suo addio per incompatibilità con le idee di calcio del suo allenatore Thiago Motta. Ma andiamo a vedere le ultime.

Stando a quanto raccontato da tottenhamhotspurnews.com, infatti, il Tottenham è pronto a mollare Davide Frattesi, che sembrava uno degli obiettivi prioritari per rinforzare la linea mediana, ed a fiondarsi su Douglas Luiz, approfittando della situazione che si è creata in casa Juventus. Ed in tal senso la notizia può avere dei riflessi anche su altre realtà.

Douglas Luiz priorità per il centrocampo: colpo di scena

Anche il Napoli, infatti, a tratti è stato accostato al nome di Davide Frattesi, visto che un profilo come questo manca nella linea mediana di Antonio Conte. E chissà che in questo finale di calciomercato non possa arrivare un colpo di scena, fermo restando che, vista la classifica, è difficile che l’Inter possa decidere di rinforzare una diretta concorrente.