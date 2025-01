Mercato Napoli, l’attaccante firma: ecco il rinforzo per Conte

Mercato Napoli, in casa azzurra arriva una svolta non di poco conto per quello che è il principale rinforzo chiesto da Antonio Conte. L’attaccante, infatti, è pronto a firmare e rappresenta l’affare ideale per quella che è la squadra. Andiamo a vedere di che si tratta e come sono cambiate le cose da questo punto di vista.

Come è noto, gli azzurri stanno facendo i conti con una sessione invernale davvero molto delicata ed importante. In tal senso, la priorità in senso assoluto, da qualche giorno a questa parte, è diventata la sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia, visto che non si può pensare di fare a meno senza sostituirlo adeguatamente di un profilo come questo.

Sono tante le piste che il direttore sportivo Giovanni Manna sta seguendo, ma il tempo inizia a stringere ed in tal senso non si possono biasimare i tifosi che iniziano a stizzirsi. Proprio da questo punto di vista, però, arriva una svolta non di poco conto dal momento che l’attaccante sta per firmare. E si tratta di un nome a sorpresa che arriva come un fulmine a ciel sereno.

Mercato Napoli, attaccante pronto a firmare: le ultime

Gli azzurri sono al primo posto in classifica e di certo non possono restare a guardare. Sta diventando troppo ghiotta questa occasione per tornare a vincere il titolo e lo è diventato ancora di più dopo i recuperi che ci sono stati tra ieri e martedì. In tal senso, però, adesso per il sostituto di Kvaratskhelia arriva una svolta non di poco conto in tal senso.

Stando a quanto raccontato da Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il Manchester United si sta muovendo per il gioiello dello Sporting Lisbona, vale a dire Geovany Quenda. E si tratta di un affare che coinvolge direttamente il Napoli, dal momento che darebbe il via libera alla partenza di Alejandro Garnacho.

Napoli, nuovo rinforzo per Conte: ora c’è il via libera

Al momento sembrerebbe una pista calda, ancor di più se si tiene in considerazione il fatto che Amorim conosce bene lo Sporting Lisbona e potrebbe spingere per aver a disposizione di nuovo Quenda. Come è noto, però, al momento il Manchester United è fermo sulla sua richiesta da 50 milioni di euro per Garnacho, ritenuta troppo alta dagli azzurri.