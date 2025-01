Napoli: niente Garnacho, triplo regalo per Conte

La pista che porta all’argentino fatica assolutamente a decollare. Per questo motivo Manna lavora su tre colpi a sorpresa da chiudere in poco tempo

Il Napoli e Garnacho continuano ad essere distanti. Nonostante Conte lo abbia individuato come principale rinforzo per il reparto offensivo, al momento la strada è in salita. Dall’Inghilterra confermano che l’offerta presentata dai partenopei è stata rispedita al mittente e questo rende difficile immaginare una fumata bianca. ADL non ha intenzione di utilizzare tutti i soldi in arrivo dalla cessione di Kvara per acquistare un solo giocatore e per questo motivo si parla di pista fredda.

Il lavoro di Manna, però, non si ferma e, secondo il giornalista Massimo Sparnelli, in caso di mancata chiusura per Garnacho, il direttore sportivo è pronto a fare un triplo colpo per accontentare Conte in questa ultima parte di calciomercato. Si tratta di operazioni non semplici da concretizzare, ma comunque importanti per consentire al tecnico di avere una rosa di assoluto livello.

Calciomercato Napoli: Manna scatenato, tre acquisti

Il Napoli si prepara ad essere protagonista in questo calciomercato. Mettendo un attimo da parte il discorso centrocampista, i partenopei potrebbero addirittura chiudere tre colpi in caso di mancato arrivo di Garnacho. Sappiamo quanto Conte vuole l’argentino, ma ci sono altre piste che Manna sta valutando e potrebbe definire nel giro di poco tempo.

Il nome in cima alla lista è quello di Dorgu. Anche, stando a Radio Kiss Kiss Napoli e Cerchione, Manna in questi giorni ha aumentato il forcing sul giocatore e sul Lecce per portarlo subito alla corte di Conte. Messo sul piatto anche il cartellino di Ngonge per convincere i pugliesi. Ma il Napoli non dovrebbe fermarsi qui visto che, secondo Sparnelli, si potrebbe chiudere anche per i prestiti di Chiesa e Skriniar nella seconda parte del calciomercato.

Insomma, tre colpi di assoluto livello come Chiesa, Skriniar e Dorgu per alzare il livello della rosa in un calciomercato sempre imprevedibile. Una ipotesi non semplice da concretizzare, ma comunque da tenere in considerazione vista la necessità di prendere rinforzi in questa sessione di calciomercato.

Mercato Napoli: Garnacho resta il primo obiettivo

La certezza in questo momento è rappresentata dal fatto che Garnacho è il primo vero obiettivo di calciomercato del Napoli. Anche se per adesso si tratta di una operazione non semplice da portare a termine per diversi motivi.