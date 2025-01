Soule al Napoli: svolta improvvisa, il piano di Manna

Il nome dell’argentino resta nei piani del direttore sportivo dei partenopei. Il dirigente ha pensato ad una strategia per portarlo in azzurro

Prosegue le caccia al post Kvaratskhelia. La parola d’ordine è quella di scegliere senza fretta per non sbagliare. I nomi sul taccuino di Manna sono diversi e tra loro c’è anche quello di Soulé. Il direttore sportivo dei partenopei lo conosce molto avendolo portato proprio lui alla Juventus. Non sarà semplice strapparlo alla Roma visto che i giallorossi non hanno intenzione di cederlo. Ma le idee del dirigente azzurro sono molto chiare e a questo punto non è da escludere un tentativo.

Secondo quanto riferito da Gerardo Fasano, Soulé al momento non è assolutamente una priorità. Sono altri i giocatori in cima alla lista di Manna. Ma comunque la pista che porta all’argentino non è da escludere a priori considerato anche il suo rapporto con il direttore sportivo dei partenopei. Potrebbe entrare nel vivo negli ultimi giorni di calciomercato.

Calciomercato Napoli: idea Soulé, la strategia di Manna

La Roma per il momento non ha intenzione di privarsi del proprio talento argentino. Nonostante il poco spazio trovato, Ranieri lo ha confermato e quindi si dovrà mettere sul piatto una proposta importante per cercare di strapparlo ai giallorossi in questa sessione di calciomercato.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli potrebbe tornare su Soulé negli ultimi giorni di calciomercato mettendo sul piatto uno scambio con Raspadori. L’ex Sassuolo piace molto alla Roma e Ranieri lo vorrebbe sicuramente alla sua corte e sono in corso i ragionamenti del caso e uno scambio con l’argentino potrebbe sbloccare la situazione. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che le priorità dei campani sono altre. Ma presto potrebbe bussare alla porta dei capitolini per sondare il terreno con l’argentino.

Il Napoli in questo momento, come spiegato in più di un’occasione, non ha assolutamente fretta. Si vuole scegliere bene e non sbagliare e quindi la fumata bianca potrebbe arrivare negli ultimi giorni di calciomercato. E Soulé è pronto a balzare in cima alla lista di Manna nel giro di poco tempo.

