Napoli, Manna chiude per il pupillo: in arrivo l’ex Juve

Il Napoli è pronto a chiudere nuovi colpi suggestivi a gennaio. Zerbin, Folorunsho e Ngonge sono pronti a dire addio agli azzurri: spunta la mossa a sorpresa per l’ex Juve

Il presidente De Laurentiis non intende badare a spese nel mercato di gennaio per competere fino alla fine con le big della Serie A. Spunta un nuovo intreccio in casa Roma per arrivare all’ex Juventus: ecco il lavoro sotto traccia del direttore sportivo Manna.

La dirigenza partenopea è pronta ad allestire una rosa super competitiva per affrontare nel migliore dei modi il girone di ritorno. Il Napoli vuole così chiudere nuovi colpi sensazionali per puntellare la formazione di Antonio Conte: spunta la pazza idea con l’ex Juve già nei mirino degli azzurri. Il ds Manna è molto attivo già per gennaio, ma in estate potrebbe arrivare il talentuoso giocatore argentino. Una nuova mossa a sorpresa per essere protagonista ancora in Serie A per centrare subito nuovi colpi sensazionali: ecco la verità in ottica futura. Il Napoli vuole continuare a sognare in grande: spunta l’affare decisivo in vista della prossima stagione.

Napoli, affare del ds Manna: ecco la mossa a sorpresa in casa Roma

Saranno ore intense per arrivare a chiudere nuovi affari in casa Napoli, ma per l’estate il ds Manna tiene tutto aperto per arrivare al colpo in attacco dell’ex Juventus. Spunta un nuovo intreccio da conoscere tutto nei minimi dettagli in ottica futura: ecco la nuova mossa a sorpresa.

Come svelato dalla redazione di AreaNapoli.it, il Napoli guarda con molta attenzione alla situazione di Matias Soule. Il talentuoso giocatore argentino della Roma non ha trovato tanto spazio in questa prima parte di stagione. Ora potrebbe arrivare anche l’addio per l’ex Juventus: il ds Manna lo conosce molto bene visto che è stata una sua intuizione ai tempi della squadra bianconera.

Un investimento importante per la Roma che ha sborsato ben 26 milioni di euro su richiesta di Daniele De Rossi. I piani sono cambiati radicalmente con il Napoli che ora può provarci fino alla fine: ecco la mossa a sorpresa del direttore sportivo Giovanni Manna. Soule è stato protagonista in Serie A con la maglia del Frosinone nella passata stagione in prestito proprio dalla Juventus: il club bianconero lo ha venduto subito senza pensarci su due volte preferendogli Nico Gonzalez.