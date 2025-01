Napoli, arriva l’alternativa a Lukaku: Conte ha già deciso

Il Napoli è pronto a pensare già ai prossimi rinforzi a gennaio, ma nel frattempo spunta anche l’alternativa a Romelu Lukaku. Conte ha fatto già la sua richiesta definitiva: il colpo di scena per il futuro

Il ds Manna è sempre molto attivo per chiudere nuovi colpi già nei prossimi giorni. Il Napoli ha intenzione di essere protagonista anche nel girone di ritorno per raggiungere subito la qualificazione alla prossima Champions League. Conte non intende mollare la presa proprio sul più bello, ma continua a pensare anche ai prossimi innesti di caratura internazionale.

La dirigenza partenopea ha intenzione di allestire una rosa altamente competitiva anche in vista del futuro. Il Napoli vuole sognare in grande, ma nel frattempo Conte ha già deciso il nuovo attaccante azzurro. Lukaku continua a segnare gol decisivo, ma l’attaccante belga non è sempre nel vivo del gioco. Così l’allenatore del Napoli ha fatto una richiesta esplicita per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Conte: spunta il nuovo intreccio dalla Premier League.

Napoli, l’affare in attacco: la mossa di Conte per il futuro

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare la fumata bianca per nuovi innesti di caratura internazionale. Il Napoli ha intenzione di regalare nuovi colpi ad Antonio Conte dopo un girone d’andata di assoluto livello: ecco il momento decisivo per avere la meglio in attacco.

Come svelato dall’edizione de Il Mattino Antonio Conte ha già deciso l’alternativa perfetta di Romelu Lukaku. C’è stato già un contatto telefonico in settimana per arrivare al colombiano dell’Aston Villa, Jhon Duran, che ha iniziato alla grande la sua stagione in Premier League. Conte ha fatto già la sua richiesta al presidente De Laurentiis che intende incassare tanti milioni dalla cessione di Victor Osimhen.

L’attaccante colombiano, classe 2003, è pronto a compiere il definitivo salto di qualità firmando con un top club d’Europa: sulle sue tracce ci sono già i migliori club europei pronti all’assalto definitivo. Duran è la prima scelta di Conte per l’alternativa perfetta di Lukaku: a gennaio il club inglese lo ha blindato, ma il Napoli non vuole farsi anticipare sul fronte calciomercato.

I contatti proseguiranno nelle prossime settiamane per poi avere la meglio in ottica futura: spunta l’intreccio decisivo con Lukaku che resta la prima punta di Conte. Saranno mesi intensi anche sul fronte calciomercato, ma Duran è sempre la prima alternativa all’attaccante belga.