Ex Napoli, Elmas torna in Serie A: la sua nuova squadra

Una nuova destinazione in Italia per il centrocampista macedone Elmas. L’ex Napoli è pronto ad essere protagonista in Serie A: spunta la sua nuova squadra dopo la maglia azzurra

Il Napoli vuole continuare a sognare in grande, ma nel frattempo può tornare in Serie A il centrocampista del Lipsia Elmas. La sua avventura in maglia azzurra è stata davvero importante prima del suo trasferimento in Germania.

Il ds Manna è voglioso di arrivare alla chiusura immediata di nuovi affari a gennaio. Il presidente De Laurentiis non ha intenzione di badare a spese, ma ora Elmas potrebbe favorire il colpo a sorpresa in casa Napoli. Un nuovo intreccio con il centrocampista macedone che ha vestito anche la maglia azzurra vincendo anche lo Scudetto sotto la guida di Luciano Spalletti. Una nuova avventura per l’ex Napoli che potrebbe così approdare in Serie A nei prossimi giorni: conosciamo i dettagli dell’ultim’ora.

Ex Napoli, la nuova destinazione di Elmas: intreccio decisivo per ADL

Una voglia incredibile per ambire a grandi risultati tornando così protagonista in Serie A. Ecco la volontà del giocatore macedone che è pronto a sbarcare in Italia: nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca per Elmas.

Un momento decisivo per scegliere la sua prossima destinazione a gennaio. Elmas non è più felice al Lipsia ed ora è pronto a tornare subito in Serie A: ecco la sua prossima destinazione a sorpresa. Come svelato dal portale TMW, la Lazio potrebbe rinforzare il centrocampo a disposizione di Marco Baroni che ha chiesto subito nuovi rinforzi in mediana.

L’ex Napoli è pronto a volare subito in Serie A per essere nuovamente protagonista dopo gli anni importanti sotto il Vesuvio. Poi è arrivato l’addio volando al Lipsia, ma finora la sua avventura non è stata entusiasmante: subito può arrivare il trasferimento. Fazzini resta in pole, ma l’ex azzurro è la soluzione immediata per gennaio. Un nuovo intreccio decisivo sul fronte calciomercato con l’intreccio con la Lazio: Elmas potrebbe favorire così il colpo del presidente De Laurentiis che è sulle tracce del centrocampista dell’Empoli.

Una voglia immensa di dimostrare tutto il suo valore: può iniziare così un nuovo capitolo nella sua carriera, spunta l’intreccio decisivo con il patron Lotito che potrebbe avere la meglio per la firma del macedone. ADL potrebbe concentrarsi così sul colpo Fazzini, talentuoso trequartista dell’Empoli pronto a volare in alto.