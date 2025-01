Napoli, firma con riscatto: intreccio con il Bologna

Saranno giorni intensi per conoscere il futuro del Napoli che verrà. Il presidente De Laurentiis è intenzionato a regalare nuovi acquisti a Conte: spunta il nuovo incontro con il Bologna per l’affare immediato

Il ds Manna vorrebbe subito nuovi affari in casa azzurra per puntellare la rosa di Antonio Conte. Giorni intensi per arrivare a costruire una rosa ben equilibrata cercando di mandare via gli scontenti. In tanti non hanno giocato con continuità finora: ci sarà l’addio definitivo nei prossimi giorni, ecco la fumata bianca in arrivo.

Il ds Manna è voglioso di allestire una rosa competitiva per affrontare il girone di ritorno nel migliore dei modi. Spunta un nuovo intreccio decisivo per sognare in grande, ma nella giornata di domani 7 gennaio ci sarà un incontro con il Bologna per chiudere l’affare. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per trovare subito l’accordo in vista della seconda parte di stagione: finora non ha trovato tanto spazio con il Napoli, è vicinissima la sua cessione a gennaio.

Napoli, colpo immediato: arriva la firma, c’è l’ok di Conte

Giorni intensi per trovare la quadratura perfetta in vista del girone di ritorno. Il Napoli intende fare sul serio per competere fino alla fine con Atalanta ed Inter cullando ancora il sogno Scudetto, ma l’obiettivo primario è il ritorno in Champions League. Ecco il nuovo incontro con il Bologna: tutta la verità.

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con un nuovo incontro con il Bologna. In ballo c’è il futuro dell’attaccante belga Ngonge che ha intenzione di salutare la squadra azzurra per giocare con continuità come svelato dal portale TMW. Già in estate è stato ad un passo dal club emiliano, ma ora potrebbe arrivare l’accordo definitivo sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Vincenzo Italiano è un grande estimatore dell’esterno offensivo del Napoli già dai tempi della Fiorentina: il presidente De Laurentiis lo valuta intorno ai 18 milioni di euro dopo il suo approdo dall’Hellas Verona.

Con Conte ha avuto tanto spazio soprattutto in Coppa Italia siglando una doppietta contro il Palermo che gli è valsa anche la sua prima convocazione con il Belgio. Ora il Napoli cercherà di cederlo subito a titolo temporaneo per poi pensare al suo futuro in estate. Ngonge vuole dimostrare tutto il suo valore con il Bologna: nell’ultima sfida contro la Fiorentina Conte gli ha preferito Spinazzola nel ruolo di esterno offensivo. L’addio è ad un passo per l’attaccante belga che vuole continuare a volare.