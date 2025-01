Rashford in Serie A, contatti in corso: si chiude dopo la cessione

Ai margini del progetto tecnico dello United, Marcus Rashford potrebbe finire a giocare in Serie A a partire da questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’esterno britannico sarebbe in trattativa addirittura avanzata con il club italiano, che in queste ore avrebbe anche allacciato i primi contatti con i Red Devils. I discorsi starebbero viaggiando alla velocità della luce, al punto che si crede che la trattativa possa chiudersi addirittura in serata.

All’approdo di Rashford è però strettamente legata l’uscita di un giocatore, prossimo a lasciare il club. Tutto perfettamente bilanciato dunque, con le prossime che risulteranno essere ore decisive per la buona riuscita dell’operazione.

Rashford lascia lo United e sbarca in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Marcus Rashford, che a sorpresa potrebbe essere in Serie A. In questi giorni si era parlato di questa possibilità, che nelle ultimissime ore si starebbe concretizzando a fronte dei contatti tra le due squadre.

Ai margini del progetto tecnico di Ruben Amorim, a malincuore il Manchester United si deve sbarazzare del suo numero 10, al punto che si sarebbe addirittura detto disposto a pagare parte importante del suo ingaggio. Un’opportunità del genere non può che essere colta, ed è per questo che la dirigenza italiana si sarebbe iniziata a muovere contattando prima l’entourage del giocatore e poi i Red Devils. Tutto si starebbe evolvendo alla velocità della luce, con Rashford che si avvicina alla Serie A ogni ora che passa. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sarebbero tanti, forse anche troppi dettagli da definire, ma l’impressione è che la strada intrapresa sia quella giusta.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport UK, il Milan starebbe seriamente approfondendo i discorsi con il Manchester United per Marcus Rashford, accostato ed offerto anche al Napoli nelle scorse settimane.

È fatta per Rashford: cessione decisiva

Marcus Rashford si avvicina a grandi passi al Milan. Nelle scorse ore sarebbe stato registrato un intensificarsi dei contatti tra le parti, a conferma del fatto che qualcosa di vero sotto c’è.

Occhio però, perché lo sbarco a Milano dell’inglese potrebbe sbloccarsi grazie ad un attuale giocatore rossonero. Stando a Matteo Moretto, infatti, il Diavolo sarebbe in trattativa con il Lipsia per la cessione di Okafor, uscita che libererebbe per l’appunto il posto in rosa a Rashford. È un gioco di incastri al quale il Milan ha subito voluto partecipare, anche perché così facendo il reparto offensivo di Conceiçao potrebbe compiere un importante upgrade, sotto ogni punto di vista.