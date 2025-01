Rashford o Zirkzee: decisione presa, l’offerta per Osimhen

I Red Devils non mollano l’attaccante nigeriano e in queste ultime ore dall’Inghilterra arrivano degli aggiornamenti importanti. I dettagli

Il Manchester United non molla la pista Osimhen. Nonostante il Napoli ha fatto sapere di non abbassare le proprie pretese economiche, i Red Devils proseguono i loro ragionamenti su come arrivare immediatamente all’attaccante e non aspettare la fine della stagione. Una trattativa non semplice da portare a termine per diversi motivi, ma gli inglesi, come spiegato in più di un’occasione, hanno delle carte per cercare di convincere i partenopei.

Secondo le informazioni del The Sun, il Manchester United avrebbe deciso chi mettere sul piatto tra Rashford e Zirzkzee per portare Osimhen alla corte di Amorim in questo calciomercato. Una operazione non semplice per diversi motivi, ma i Red Devils sono pronti a fare un tentativo e a questo punto la parola passa al Napoli. Spetterà ai partenopei decidere se accettare oppure no questa proposta.

Calciomercato Napoli: Rashford o Zirkzee, la scelta dello United

Per arrivare a Osimhen nell’immediato il Manchester United punta sulla necessità del Napoli di puntare su un vice Lukaku. Simeone, nonostante alcune buone prestazioni, non dà garanzie di continuità e per questo motivo si sta cercando un secondo attaccante in grado di alzare il livello della squadra. Come ben sappiamo, sia Rashford che Zirkzee piacciono molto a Conte ed ora una decisione è stata già presa.

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese, il Manchester United vorrebbe intavolare uno scambio con il Napoli mettendo sul piatto Rashford già in questo calciomercato. I Red Devils sono consapevoli di non avere a disposizione una cifra economica importante attualmente e quindi sembra impossibile pensare ad una proposta di 81 milioni di euro. Per questo motivo sono due le possibilità sul tavolo: cash più il cartellino dell’inglese oppure magari uno scambio di prestiti fino a giugno e poi ragionare sul futuro di entrambi i giocatori.

Una ipotesi che stuzzicherebbe molto il Napoli, ma c’è un ostacolo da superare. Lo United sarebbe anche disponibile a pagare parte dell’ingaggio di Rashford, ma si aspetta un indennizzo da parte dei partenopei per il giocatore. Se questo dovesse arrivare, allora l’operazione è destinata a concludersi vista la volontà dei diretti interessati di ritornare ad avere continuità.

Mercato Napoli: lo United ha ‘scelto’ Rashford

Nella trattativa di calciomercato con il Napoli il Manchester United ha scelto di inserire Rashford e non Zirkzee. Una decisione sicuramente particolare, ma che conferma il fatto che l’inglese non rientra più nei piani della società britannica.