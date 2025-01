Napoli, Politano out: scelta a sorpresa di Conte

Il Napoli è pronto a sfidare la Fiorentina per l’ultima partita del girone d’andata: l’annuncio in attacco di Antonio Conte, doppia tegola in casa azzurra

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: doppia tegola in casa azzurra alla vigilia della gara contro la Fiorentina, ecco chi giocherà in attacco dal primo minuto.

Una doppia tegola in casa Napoli: dopo l’assenza di Politano, anche Kvara salterà la sfida contro la Fiorentina. Sarà un momento decisivo per Antonio Conte per scegliere il miglior undici possibile: spunta la nuova mossa a sorpresa per affrontare Palladino. Il Napoli cercherà di avere la meglio per affrontare al meglio i viola dopo le vittorie delle ultime settimane. Ecco la decisione dal primo minuto: chi giocherà in attacco? Spunta l’intreccio decisivo per scegliere il miglior undici.

Napoli, l’annuncio di Conte: anche Kvara out

Come svelato da Sky Sport Conte ha annunciato alcuni cambi di formazione: in conferenza stampa lo stesso allenatore del Napoli ha svelato anche l’assenza di Kvara. Spinazzola è in vantaggio per il ruolo di esterno offensivo per affrontare nel migliore dei modi la Fiorentina al Franchi.

Il Napoli proverà a chiudere in bellezza il girone d’andata affrontando la Fiorentina. Una prima parte di stagione da incorniciare per ambire a grandi palcoscenici con l’obiettivo principale di tornare in Champions League. Spunta la nuova mossa a sorpresa con l’inserimento di Spinazzola dal primo minuto: ecco la decisione di Conte.

Ore frenetiche in casa azzurra per conoscere l’entità dell’infortunio rimediato da Kvara: ecco quello che è avvenuto negli ultimi giorni. Conte è pronto a varare un undici inedito per chiudere alla grande il girone d’andata: tutto può cambiare nei prossimi giorni con la cessione posticipata di Spinazzola.

L’esterno partenopeo è nel mirino di Fiorentina e Torino, ma Conte ha bisogno di lui per la sfida contro la Fiorentina. In conferenza stampa Conte ha rivelato l’assenza di Kvara che non ha recuperato dopo l’infortunio al ginocchio: il georgiano si riposerà per essere al meglio per le prossime sfide di campionato.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni con la notizia di calciomercato a sorpresa: l’allenatore del Napoli ha invocato a gran voce nuovi colpi per competere fino alla fine con le big della Serie A. Si sogna lo Scudetto, ma il percorso resta molto arduo.