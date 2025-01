Napoli, Conte gli cambia ruolo: la mossa vincente

Il Napoli è pronto a chiudere in bellezza il girone d’andata. Conte vuole sorprendere tutti con la mossa a sorpresa dopo la doppia tegola di Politano e Kvara

L’allenatore del Napoli ha in mente una nuova soluzione in attacco: può cambiargli subito ruolo in vista della prossima sfida contro la Fiorentina. Il ds Manna è al lavoro per allestire una rosa sempre più competitiva in ottica futura, ma spunta l’intreccio decisivo per il reparto offensivo.

La dirigenza partenopea è al lavoro per ambire a grandi palcoscenici. Il Napoli affronterà la Fiorentina al Franchi per l’ultima sfida del girone d’andata. Una crescita esponenziale per gli uomini di Conte che vogliono continuare a far sognare i tifosi partenopei dopo la delusione del decimo posto della passata stagione. Spunta un nuovo intreccio dopo la doppia tegola di Politano e Kvara: entrambi gli esterni offensivi del Napoli non saranno convocati per la trasferta di Firenze.

Napoli, l’idea di Conte: ecco la mossa a sorpresa

Politano e Kvara si riposeranno in vista della trasferta del Franchi: Conte ha già in mente le nuove idee in ottica futura. Può incidere anche in ottica calciomercato per blindarlo per i prossimi mesi: la soluzione improvvisa vista la doppia pesante assenza.

Antonio Conte vuole chiudere in grande il girone d’andata alla guida del Napoli. Il nuovo progetto tecnico è iniziato da pochi mesi con l’allenatore azzurro, che ha già dimostrato di essere all’altezza della situazione. L’obiettivo primario è il ritorno in Europa, ma Di Lorenzo e compagni cullano il sogno Scudetto.

In conferenza stampa l’allenatore del Napoli ha rivelato che avrà chance dal primo minuto anche Leonardo Spinazzola che potrebbe agire da ala come ai tempi della Juventus. Il laterale azzurro è finito nel mirino di Fiorentina e Torino, ma ora il calciomercato può aspettare.

Spinazzola potrebbe così rappresentare una nuova soluzione in attacco: ecco l’idea a sorpresa per Conte in modo da affrontare al meglio la Fiorentina. Il Napoli ha intenzione di chiudere nuovi colpi a gennaio per accontentare subito l’allenatore azzurro: la mossa a sorpresa che influenzerà anche le prossime idee di calciomercato. Il ds Manna dovrà aspettare ancora qualche giorno prima di dire addio a Spinazzola: ecco la verità per affrontare nel migliore dei modi la trasferta del Franchi contro la squadra dell’allenatore partenopeo Raffaele Palladino.