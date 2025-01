Napoli, colpo ucraino: nuovo regalo per Conte

Il Napoli è pronto a sognare in grande con un nuovo affare proveniente dall’Ucraina. Spunta il nuovo innesto per allestire una rosa più competitiva in casa azzurra

Napoli, l’affare per Conte: arriva dall’Ucraina

Il Napoli è pronto a sorprendere tutti con nuovi affari per allestire una rosa sempre più competitiva in ottica futura. Spunta il nuovo affare dall’Ucraina: è stato ad un passo dalle big d’Europa, ma ora può scegliere la destinazione chiamata Napoli.

Come svelato dal portale Tmw, il Napoli è al lavoro per chiudere l’affare Sudakov. Il giocatore dello Shakhtar Donetsk è pronto a cambiare aria dopo che è stato accostato alle big della Premier League. Il suo contratto con il club ucraino è in scadenza nel 2028, ma ora Conte avrebbe dato l’ok per il suo trasferimento.

Già in passato il fantasista ucraino è stato accostato al Napoli per rinforzare così il reparto offensivo degli azzurri: ora il ds Manna è tornato alla carica per un nuovo colpo a sorpresa. Conte ha già le idee chiare per affrontare al meglio il girone di ritorno con l’obiettivo principale di ritornare il prima possibile in Europa.

Saranno settimane intense per arrivare fino in fondo: il Napoli vuole così avere la meglio sul fronte calciomercato per portare a termine il colpo Sudakov, sempre molto ambito dalle big d’Europa. Una nuova svolta sorprendente per il ds Manna che vuole subito regalare nuovi innesti di qualità a Conte. La volontà del giocatore farà la differenza per ambire a grandi palcoscenici in ottica futura: ecco l’intreccio decisivo.