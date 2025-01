Napoli, firma subito: Manna piazza il colpo

Saranno ore decisive per arrivare subito alla firma ufficiale. Ecco la nuova mossa strategica in ottica futura: ecco la chiusura definitiva per Antonio Conte

L’allenatore del Napoli ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi di assoluto valore. La dirigenza partenopea vuole subito accontentare Conte per nuovi acquisti in vista del 2025: può arrivare subito la firma in ottica futura. Il ds Manna è pronto a chiudere definitivamente l’affare: conosciamo tutti i dettagli in vista dei prossimi mesi.

Il ds Manna vuole continuare a regalare nuovi innesti di valore ad Antonio Conte. Spunta un nuovo intreccio decisivo in ottica futura: c’è l’ok dello stesso allenatore azzurro. Il Napoli non intende stare a guardare in vista dei prossimi mesi: l’affare si farà nelle prossime ore, c’è l’annuncio decisivo dell’esperto di calciomercato Matteo Moretto.

Napoli, primo regalo per Conte: la firma nel 2025

Saranno mesi intensi per competere con le altre big d’Europa, ma gli azzurri continuano a cullare il sogno Scudetto. Ecco la mossa a sorpresa per arrivare subito alle firme in ottica futura: c’è l’annuncio definitivo per arrivare subito alla firma ufficiale.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, su X il Napoli vuole blindare Stanislav Lobotka: nelle ultime settimane contatti fitti con l’entourage del centrocampista slovacco, ma c’è una buona sintonia tra le parti e possibile allungamento con adeguamento. Ora Stanislav Lobotka sarà il tassello chiave per Antonio Conte anche per il futuro: il ds Manna vuole piazzare subito il colpo a partire da gennaio.

Tutto può cambiare improvvisamente in vista della prossima stagione. Lobotka è cresciuto esponenziale negli ultimi anni diventando il faro a centrocampo del Napoli. Con Spalletti è stato uno degli artefici dello Scudetto, ma ora è tornato a mostrare tutto il suo valore dopo un’annata totalmente da dimenticare.

Negli ultimi mesi è stato accostato anche a diversi top club d’Europa, ma il centrocampista slovacco vuole continuare a vestire la maglia azzurra per collezionare nuovi successi. L’obiettivo del Napoli è quello di tornare in Champions League: ecco la svolta decisiva per rinnovare il suo contratto con gli azzurri.

Saranno ore decisive per arrivare così alla chiusura definitiva: il presidente De Laurentiis dovrà così trovare soltanto l’annuncio decisivo per far sognare ancora i tifosi del Napoli. La dirigenza partenopea è pronta a pensare già ai prossimi rinnovi in attesa di quelli di Kvara e Meret.