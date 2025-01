Napoli, Conte cambia modulo: subito rivoluzione

Il Napoli è pronto a scendere in campo per l’ultima sfida d’andata al Franchi. Conte ha intenzione di rivoluzionare l’undici di partenza: ecco la mossa a sorpresa

Saranno ore frenetiche in casa azzurra per conoscere il prossimo undici di partenza del Napoli. Antonio Conte ha esaltato la prima parte di stagione degli azzurri predicando la calma a tutto l’ambiente. Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici: l’obiettivo numero uno è il ritorno in Europa, spunta l’intreccio decisivo per la rivoluzione imminente.

Tutto può cambiare nelle prossime ore per la decisione definitiva di Antonio Conte. Sarà l’ultima sfida del girone d’andata per gli azzurri che non vogliono mollare la presa proprio sul più bello. Il Napoli cercherà di allestire una rosa sempre più competitiva in vista dei prossimi mesi: Lukaku e compagni avranno di fronte un avversario ostico. I viola guidati da Raffaele Palladino hanno sorpreso tutti in Serie A collezionando vittorie entusiasmanti: ecco la mossa strategica.

Napoli, la mossa di Conte: ecco la verità a Firenze

Un nuovo undici di partenza per ambire a grandi palcoscenici. Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici per cercare di far sognare ancora di più i tifosi azzurri: il nuovo undici a sorpresa con il cambio di modulo decisivo contro la Fiorentina.

Come svelato dal giornalista de La Repubblica, Marco Azzi, su X sul pullman in partenza per la trasferta di Firenze non saliranno Kvaratskhelia e Politano, oltre a Buongiorno: questa sarà la prima emergenza vera della stagione per il Napoli in vista della trasferta contro la Fiorentina. Azzi ha svelato come Conte sia pronto a tornare al 3-5-2 per schierare così Spinazzola a tutta fascia con Neres alle spalle di Lukaku.

Una rivoluzione totale con la sfida che si preannuncia ricca di colpi di scena. Il talento brasiliano del Napoli cercherà di fare ancora una volta la differenza: una doppia tegola imprevista in casa azzurra come rivelato dallo stesso Conte in conferenza stampa. Saranno ore decisive per prendere la miglior decisione possibile: l’allenatore del Napoli è intenzionato a puntare tutto su Spinazzola che è stato accostato nelle ultime ore a Fiorentina e Torino.

Ora il calciomercato può aspettare con il nuovo intreccio decisivo nei prossimi giorni: il laterale azzurro vuole dimostrare tutto il suo valore agendo come faceva ai tempi della Juventus. Una nuova mossa a sorpresa per battere la Fiorentina.