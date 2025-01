Napoli, non solo Danilo: nuovo difensore dal Chelsea

Il Napoli vuole chiudere nuovi colpi a gennaio per allestire una rosa sempre più competitiva. Ecco il nuovo colpo dal Chelsea: ecco di chi si tratta

Il ds Manna è pronto a chiudere subito nuovi innesti di qualità. Il Napoli è pronto a sognare in grande per vivere una seconda parte di stagione da assoluto protagonista. Dopo un girone d’andata entusiasmante, ora Antonio Conte ha richiesto a gran voce nuovi colpi per competere fino alla fine con le big della Serie A.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per nuovi affari decisivi in vista della seconda parte di stagione. Il ds Manna ha già le idee chiare: spunta un nuovo colpo in difesa dopo Danilo. Il difensore brasiliano ha intenzione di liberarsi subito dalla Juventus per vivere una nuova esperienza da urlo in Serie A. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio dell’esperto di calciomercato Fabrizio Romano che ha svelato il nuovo interessamento del presidente De Laurentiis: può arrivare in prestito dal Chelsea.

Napoli, nuovo colpo in difesa: l’annuncio decisivo

Saranno giorni intensi per chiudere subito i primi rinforzi per vivere un 2025 da favola. Conte ha voglia di raggiungere grandi traguardi alla guida degli azzurri: ecco la nuova idea per allestire una rosa sempre più competitiva.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il Napoli è pronto a chiudere un doppio colpo in difesa: in pole c’è Danilo, ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo innesto dal Chelsea. Si tratta del difensore classe 2003, Renato Veiga, arrivato dal Basilea per circa 14 milioni di euro. Finora ha trovato poco spazio con Enzo Maresca e così potrebbe dire addio in prestito: ecco la mossa a sorpresa del direttore sportivo Giovanni Manna.

Un momento decisivo per conoscere i primi rinforzi del 2025 da affidare ad Antonio Conte. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici: il Napoli vuole tornare subito protagonista in Champions League dopo una stagione completamente da dimenticare. Il ds Manna cercherà di avere la meglio per ufficializzare subito il prossimo colpo in difesa: dopo Danilo, spunta la pista Renato Veiga.

Maresca lo considera un valido elemento per il futuro, ma ora ha bisogno di spazio per mostrare tutte le sue qualità. Il Napoli ha intenzione di chiudere subito un nuovo colpo in difesa: ormai ci siamo per l’affare immediato in casa azzurra.