Napoli, scambio con Raspadori: Conte avrà il centrocampista

Il Napoli è pronto ad allestire una rosa super competitiva in vista del girone di ritorno. Ecco la mossa a sorpresa per Raspadori: spunta lo scambio decisivo in Serie A

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, vuole subito accontentare Antonio Conte con nuovi intrecci decisivi in ottica calciomercato. Spunta il maxi affare con Raspadori coinvolto: ecco lo scambio decisivo in Serie A per regalare subito il primo rinforzo del 2025 all’allenatore azzurro.

Giacomo Raspadori è pronto a dire addio al Napoli nonostante il gol vittoria messo a segno contro il Venezia. L’attaccante azzurro è stato provato da Conte come mezzala al posto di Anguissa: una mossa da urlo che ha portato i suoi benefici. Ora Raspadori è voglioso di giocare con maggiore continuità dopo che è stato impiegato col contagocce dall’allenatore azzurro. Tutto può cambiare nei prossimi giorni: ecco la nuova idea in Serie A per accelerare subito i tempi per il colpo a centrocampo.

Napoli, la mossa a sorpresa per Raspadori: l’annuncio

Saranno giorni intensi in casa azzurra per ambire a grandi palcoscenici: c’è tanta voglia di rivalsa per il Napoli dopo la terribile stagione dello scorso anno, ecco i dettagli decisivi.

L’esperto di calciomercato, Emanuele Cammaroto, ha svelato come Raspadoria sia ancora sul mercato: il Napoli potrebbe subito trovargli una nuova destinazione. Ai microfoni di Radio Punto Zero ha rivelato come l’idea del ds Manna sia quello di scambiare l’attaccante azzurro con Lorenzo Pellegrini in uscita dalla Roma.

L’ormai ex capitano giallorosso non sta attraversando un ottimo momento ambientale con i tifosi: l’annuncio è arrivato direttamente da Claudio Ranieri. Una mossa a sorpresa per sognare in grande in vista del futuro: una mezzala funzionale per le idee di calcio di Antonio Conte. Ora Pellegrini potrebbe subito scegliere il progetto azzurro: l’amicizia con Spinazzola potrebbe accelerare i tempi anche se il laterale del Napoli è pronto a dire addio a sua volta al Napoli per giocare con continuità.

Sarà impiegato dal primo minuto contro la Fiorentina con il possibile passaggio alla difesa a tre con Kvara e Politano out per infortunio. Tutto sarà deciso nei prossimi giorni per conoscere da vicino la programmazione del ds Manna sul fronte calciomercato. Il Napoli continua a pensare a nuovi innesti di valore per affrontare da protagonista il girone di ritorno: spunta il nuovo scambio decisivo con Raspadori.