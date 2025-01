Napoli, colpo dal Lecce: affare a sorpresa

Il ds Manna è pronto a mettere a segno nuovi rinforzi decisivi a gennaio: c’è l’accordo con il Lecce per il trasferimento a titolo definitivo, l’annuncio è arrivato pochi minuti fa

Il Napoli vuole continuare a cullare il sogno Scudetto per nuovi intrecci decisivi di calciomercato. Spunta un nuovo affare in casa azzurra per allestire una rosa sempre più competitiva: ecco la volontà del giocatore che farà la differenza.

La dirigenza del Napoli è molto attiva sul fronte calciomercato per chiudere subito nuovi affari suggestivi a gennaio. Spunta un nuovo intreccio in casa Lecce per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: ecco la mossa sorprendente in casa azzurra. Il ds Manna è sempre pronto a regalare nuovi acquisti per affrontare nel migliore dei modi il 2025: l’obiettivo degli azzurri è quello di ritornare il prima possibile in Europa. Conte ha iniziato da pochi minuti un progetto tecnico interessante che sta iniziando a dare i primi frutti: ecco il nuovo colpo a centrocampo con l’affare in casa Lecce.

Napoli, chiusura a centrocampo: arriva dal Lecce

Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici: urgono subito rinforzi in casa Napoli per accontentare subito Conte in vista del girone di ritorno. Il Napoli intende fare sul serio per nuovi affari interessanti da regalare all’allenatore azzurro: spunta l’accordo già completato con il Lecce, il nuovo affare a centrocampo.

Come riportato dal portale Panorama Sport, il Lecce avrebbe raggiunto un accordo da 3 milioni di euro con il Napoli per Ylber Ramadani. Un nuovo affare a centrocampo per Antonio Conte che dovrà sostituire Folorunsho pronto a trasferirsi alla Fiorentina. L’esperto mediano albanese potrebbe così sposare il progetto del Napoli per vestire subito la maglia azzurra.

Il club partenopeo vuole tornare a sognare in grande dopo le delusioni della passata stagione. Conte ha collezionato già numerose vittorie alla guida degli azzurri: il Napoli non intende fermarsi proprio sul più bello per regalargli subito nuovi acquisti nel 2025. Una nuova mossa a sorpresa per ingaggiare subito il centrocampista albanese che può vantare una discreta esperienza abbinando quantità a qualità nella zona mediana.

Il Napoli dirà addio anche a Zerbin pronto a sposare il progetto del Venezia, ma sulle sue tracce c’è anche l’Empoli. Il ds Manna vuole subito chiudere l’affare Ramadani per rinforzare il centrocampo a disposizione di Conte: ormai ci siamo.