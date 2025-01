Via gli esuberi da Napoli: Conte si libera di due giocatori, è fatta

Prima ancora di affondare il colpo su quelli che sono gli obiettivi di Conte, il Napoli starebbe lavorando per alleggerire la rosa.

Continuare a trattenere in rosa giocatori scontenti è controproducente, soprattutto se si considera il fatto che il salentino è finalmente riuscito a creare un equilibrio all’interno dello spogliatoio. L’intenzione è quella di continuare ad avere questa serenità, ed è per questo che l’allenatore partenopeo ha spinto tanto, e starebbe spingendo tutt’ora, per liberarsi di quei giocatori che definisce fuori dal progetto tecnico del Napoli.

La strada è ancora lunga, ma ce ne sono due prossimi a chiudere le proprie valige ed andarsene via, proprio come richiesto da Antonio Conte, che adesso può finalmente vedere il club iniziare a muoversi anche sul frangente delle entrate.

Convocato per Firenze ma andrà via da Napoli

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato del Napoli, particolarmente attivo non solo sul fronte delle entrate, ma anche e soprattutto su quello delle uscite. Al momento, infatti, il club partenopeo si starebbe dedicando principalmente alle cessioni per riuscire a liberare i posti in rosa a quei calciatori che Antonio Conte avrebbe richiesto per rinforzare e completare la propria squadra in vista della seconda parte di stagione.

Nonostante i tempi della sessione di trasferimenti invernale, a piccoli passi il Napoli si starebbe riuscendo a liberare dei propri esuberi, a partire da Elia Caprile, che fra qualche giorno diventerà il nuovo portiere del Cagliari (con Scuffett che invece diventerà il secondo di Alex Meret). Il portiere non sarà però l’unico a lasciare Napoli in questo calciomercato, visto che ci saranno movimento su questo fronte anche lunedì.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, Alessio Zerbin è destinato a lasciare Napoli per diventare un nuovo giocatore del Venezia. Nonostante sia stato convocato per la trasfera di Firenze, l’ex Monza e Frosinone dovrebbe aggregarsi al gruppo di Eusebio Di Francesco già a partire dall’inizio della prossima settimana.

Doppio giocatore in uscita da Napoli

Alessio Zerbin si aggregherà ad Elia Caprile nel salutare tutti i suoi compagni di squadra. L’esterno italiano lascerà infatti la squadra di Antonio Conte per andare a Venezia, dove sicuramente riuscirà a trovare più spazio, fiducia e minutaggio.

In queste ore, però, il Napoli avrebbe chiuso anche un’altra importante operazione in uscita, ovvero quella che riguarda Michael Folorunsho. A differenza di Zerbin, l’ex Verona non è stato convocato per la trasferta di Firenze, proprio perché la Fiorentina sarà la sua prossima squadra. Raffaele Palladino l’ha richiesto, voluto ed ottenuto, con Conte che potrebbe avere qualche rammarico per non essere riuscito a far sbocciare il calciatore come avrebbe voluto.